Доллар продолжает стремительно дешеветь

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 июля, на 15,94 коп. до 25,7114 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5-7 июля, на 17,40 коп. до 25,8708 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3227,4275\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2571,1361\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2602,1025\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n237,7514\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0437\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2895,0992\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 13 коп. в пятницу укрепился на 15 коп. до 25,66 UAH\/USD.\r\nВ пятницу, 5 июля, курс продажи наличного доллара в обменниках Киева понизился по сравнению с данными на 4 июля на 10,64 коп. до 26,0444 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 10,45 коп. до 25,7288 UAH\/USD.\r\nТем временем банкиры прогнозируют умеренную девальвацию и укрепление курса гривны до 25,5-25,6 UAH\/USD к концу 2019 года.