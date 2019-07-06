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06 июля 2019, суббота, 06:15 103
Финансы 2019-07-06T06:15:02+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает стремительно дешеветь

Доллар продолжает стремительно дешеветь

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 июля, на 15,94 коп. до 25,7114 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5-7 июля, на 17,40 коп. до 25,8708 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3227,4275
100 долларов США 2571,1361
100 швейцарских франков 2602,1025
1000 иен 237,7514
10 российских рублей 4,0437
100 евро 2895,0992

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 13 коп. в пятницу укрепился на 15 коп. до 25,66 UAH/USD.

В пятницу, 5 июля, курс продажи наличного доллара в обменниках Киева понизился по сравнению с данными на 4 июля на 10,64 коп. до 26,0444 UAH/USD, курс покупки – понизился на 10,45 коп. до 25,7288 UAH/USD.

Тем временем банкиры прогнозируют умеренную девальвацию и укрепление курса гривны до 25,5-25,6 UAH/USD к концу 2019 года.

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