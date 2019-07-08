Президент Володимир Зеленський допускає можливість заповнення документів російською мовою на Донбасі в майбутньому.\r\nПро це він повідомив журналісту Українських Новин.\r\n"Якщо буде у донеччан якесь спеціальне прохання, що для них важливо, щоб вони там документи могли, наприклад, заповнити російською мовою, я не бачу в цьому жодної проблеми", - сказав Зеленський.\r\nПрезидент також наголосив, що проблем з вживанням російської мови в Україні немає.\r\nВін також сказав, що в Україні людина може говорити так, як хоче.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=p_hylJTYpBo" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявляє, що заява керівника Офісу Президента Андрія Богдана про регіональний статус російської мови на Донбасі є його особистим баченням і не відображає позицію партії "Слуга народу".\r\nАндрій Богдан, призначений керівником Офісу Президента, вважає, що варто надати російській мові статус регіональної в Донецькій і Луганській областях.\r\nТим часом дві третини українців вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою в Україні.