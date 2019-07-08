Президент Володимир Зеленський допускає можливість заповнення документів російською мовою на Донбасі в майбутньому.

Про це він повідомив журналісту Українських Новин.

"Якщо буде у донеччан якесь спеціальне прохання, що для них важливо, щоб вони там документи могли, наприклад, заповнити російською мовою, я не бачу в цьому жодної проблеми", - сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що проблем з вживанням російської мови в Україні немає.

Він також сказав, що в Україні людина може говорити так, як хоче.

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Як повідомляли Українські Новини, представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявляє, що заява керівника Офісу Президента Андрія Богдана про регіональний статус російської мови на Донбасі є його особистим баченням і не відображає позицію партії "Слуга народу".

Андрій Богдан, призначений керівником Офісу Президента, вважає, що варто надати російській мові статус регіональної в Донецькій і Луганській областях.

Тим часом дві третини українців вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою в Україні.