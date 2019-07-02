Заявление Богдана о статусе русского языка на Донбассе - его личное видение, - представитель Президента в Раде

Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявляет, что заявление руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о региональном статусе русского языка на Донбассе является его личным видением и не отображает позицию партии "Слуга народа".\r\nОб этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.\r\n"Я думаю, это однозначно стоит трактовать как личную позицию Андрея Богдана, поскольку она не совсем коррелирует с тем, что заявлено в программе нашей партии. Для нас определяющим является положение ст. 10 Конституции, согласно которой единственным государственным языком является украинский язык", - сказал он.\r\nПо словам Стефанчука, он пока не читал интервью, в котором Богдан об этом сказал.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский против ущемления русского языка и языков других нацменьшинств. При этом, каждый пятый гражданин Украины хочет, чтоб русский был государственным языком.\r\nТем временем Богдан заявил, что 20% депутатов "Слуги народа" будут брать взятки.