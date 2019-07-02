подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
02 июля 2019, вторник, 08:24 22
Верховная Рада и партии 2019-07-02T08:35:35+03:00
Українські Новини
Заявление Богдана о статусе русского языка на Донбассе - его личное видение, - представитель Президента в Раде

Заявление Богдана о статусе русского языка на Донбассе - его личное видение, - представитель Президента в Раде

Руслан Стефанчук. Фото: Макс Левин/Левый берег
Руслан Стефанчук. Фото: Макс Левин/Левый берег

Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявляет, что заявление руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о региональном статусе русского языка на Донбассе является его личным видением и не отображает позицию партии "Слуга народа".

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"Я думаю, это однозначно стоит трактовать как личную позицию Андрея Богдана, поскольку она не совсем коррелирует с тем, что заявлено в программе нашей партии. Для нас определяющим является положение ст. 10 Конституции, согласно которой единственным государственным языком является украинский язык", - сказал он.

По словам Стефанчука, он пока не читал интервью, в котором Богдан об этом сказал.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский против ущемления русского языка и языков других нацменьшинств. При этом, каждый пятый гражданин Украины хочет, чтоб русский был государственным языком.

Тем временем Богдан заявил, что 20% депутатов "Слуги народа" будут брать взятки.

Больше новостей о: Русский язык Региональные языки Представитель Президента в Верховной Раде Украины Партия "Слуга народа" Андрей Богдан Руслан Стефанчук

Архив
Новости
Второе солнечное затмение в году состоится вечером: где можно увидеть и во сколько 08:51
Игры финальной части турнира ДЮФЛУ показали хорошие перспективы для развития отечественного футбола, - Костюченко 08:46 Пресс-релиз
Заявление Богдана о статусе русского языка на Донбассе - его личное видение, - представитель Президента в Раде 08:24
Украинцы стали чаще покупать новые легковые автомобили в июне 08:00
Новости дня: Рынок электроэнергии, Зе vs Климкин, обыски у Порошенко 07:14
больше новостей
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
С 1 июля двум категориям украинцев повысили пенсии 08:55
Магнитные бури в июле: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 09:17 Инфографика
В Украине увеличился прожиточный минимум 08:30
Филарет заявил, что Епифаний - незаконный сын покойного митрополита Чокалюка 10:04
больше новостей
Дом, в котором погибли дети. Фото: ГосЧС
Четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе 12:37
Могилев обещает вернуть справедливые пенсии силовикам 12:00
Жена Климкина возглавляет в Администрации Зеленского департамент внешней политики 16:23
Суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко 06:10
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok