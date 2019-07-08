підписатися на розсилку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
08 липня 2019, понеділок, 19:09 6
Судова влада 2019-07-08T19:30:01+03:00
Українські Новини
Суд визнав докази належними відсутності Клюєва в Україні останні 5 років

Суд визнав докази належними відсутності Клюєва в Україні останні 5 років

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав докази належними відсутності колишнього глави Адміністрації Президента Андрія Клюєва в Україні протягом останніх 5 років.

Про це в соціальній мережі Facebook написав секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька, передають Українські Новини.

"ЦВК виграла у Шостому апеляційному адміністративному суді у справі Клюєва А. П. Докази, надані правоохоронними органами не перебування на території України протягом останніх 5 років були визнані належними", - повідомила вона.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія.

Крім того, Верховний Суд заявив, що це ЦВК винна у реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в депутати Ради.

Тим часом СБУ надала ЦВК докази відсутності в Україні Клюєва і Шарія протягом останніх 5 років.

А в Одесі "мінер" морського вокзалу вимагав відновити реєстрацію Андрія Клюєва та Анатолія Шарія кандидатами в депутати Ради.

Більше новин про: Вибори в Верховну Раду Андрій Клюєв Апеляційний суд

Архів
Новини
Обстріл Катериновки. Фото: facebook.com/policeLG
Мінометний обстріл під Луганськом пошкодив житло та знеструмив будинки мирного населення 19:25
Суд визнав докази належними відсутності Клюєва в Україні останні 5 років 19:09
Чоловік підірвав себе гранатою в Києві 18:40
Віце-прем'єр з євроінтеграції звинуватила Гройсмана у виключенні її із списків учасників саміту 18:31
Після вихідних долар на міжбанку продовжив стрімко дешевшати 18:10
більше новин
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше 06:00
МОЗ хоче зробити більш доступними громадські туалети 15:01
Олександр Третьяков – найбільш продуктивний серед мажоритарників Києва, - КВУ 09:55 Інфографіка
Київстар та месенджер Rakuten Viber запустили спільний сервіс 09:58 Прес-реліз
більше новин
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
День ВМС в Одесі. Фото: Пушкінська
Фото дня: в Одесі з розмахом святкують День ВМС 11:48
Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени 11:22
Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" піар-ходом і нагадав журналістам, що вони не власність 12:49
Антоніо Лукич. Фото: facebook/antonio.lukich
Український фільм отримав нагороду на кінофестивалі в Карлових Варах 08:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok