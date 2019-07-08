Суд визнав докази належними відсутності Клюєва в Україні останні 5 років

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав докази належними відсутності колишнього глави Адміністрації Президента Андрія Клюєва в Україні протягом останніх 5 років.

Про це в соціальній мережі Facebook написав секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька, передають Українські Новини.

"ЦВК виграла у Шостому апеляційному адміністративному суді у справі Клюєва А. П. Докази, надані правоохоронними органами не перебування на території України протягом останніх 5 років були визнані належними", - повідомила вона.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія.

Крім того, Верховний Суд заявив, що це ЦВК винна у реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в депутати Ради.

Тим часом СБУ надала ЦВК докази відсутності в Україні Клюєва і Шарія протягом останніх 5 років.

А в Одесі "мінер" морського вокзалу вимагав відновити реєстрацію Андрія Клюєва та Анатолія Шарія кандидатами в депутати Ради.