В Одессе "минер" морвокзала требовал восстановить регистрацию Клюева и Шария

Неизвестный сообщил о минировании морского вокзала в Одессе с требованием восстановить регистрацию кандидатов в депутаты Верховной Рады Андрея Клюева и Анатолия Шария.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, передают Українські Новини.

"Сегодня, 5 июля, нами заминировано здание морского вокзала и несколько прилегающих причалов. Наши требования: 1) Акватория Одесского морского порта должна быть освобождена от военных кораблей НАТО; 2) Восстановить регистрацию в качестве кандидатов в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария", - говорится в анонимном сообщении.

Также неизвестный сообщил, что в случае невыполнения его требований взрыв произойдет в 14:00.

Проводится поиск взрывоопасных или подозрительных предметов.

Как сообщали Українські Новини, ранее Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Клюева и Шария.

Кроме того, Верховный Суд заявил, что это ЦИК виноват в регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты Рады.

Тем временем СБУ предоставила ЦИКу доказательства отсутствия в Украине Клюева и Шария в течение последних 5 лет.