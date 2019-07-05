В Одессе "минер" морвокзала требовал восстановить регистрацию Клюева и Шария

Неизвестный сообщил о минировании морского вокзала в Одессе с требованием восстановить регистрацию кандидатов в депутаты Верховной Рады Андрея Клюева и Анатолия Шария.\r\nОб этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, передают Українські Новини.\r\n"Сегодня, 5 июля, нами заминировано здание морского вокзала и несколько прилегающих причалов. Наши требования: 1) Акватория Одесского морского порта должна быть освобождена от военных кораблей НАТО; 2) Восстановить регистрацию в качестве кандидатов в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария", - говорится в анонимном сообщении.\r\nТакже неизвестный сообщил, что в случае невыполнения его требований взрыв произойдет в 14:00.\r\nПроводится поиск взрывоопасных или подозрительных предметов.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Клюева и Шария.\r\nКроме того, Верховный Суд заявил, что это ЦИК виноват в регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты Рады.\r\nТем временем СБУ предоставила ЦИКу доказательства отсутствия в Украине Клюева и Шария в течение последних 5 лет.