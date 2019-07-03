Клюев и Шарий больше не кандидаты в депутаты – ЦИК отменил регистрацию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию кандидатов в депутаты Верховной Рады Андрея Клюева и Анатолия Шария.\r\nОб этом говорится в сообщении гражданской сети "Опора" в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nЦИК отменила регистрацию кандидатов единогласно.\r\nРешения были приняты в среду на основании доказательств СБУ, а также на основании информации от адвокатов Клюева о том, что он находится в Московской области.\r\nКак сообщали Українські Новини, Верховный Суд заявил, что это ЦИК виноват в регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты.\r\nРанее Парубий просил у ГПУ, СБУ, и Госпогранслужбы информацию по Шарию и Клюеву для отмены их регистрации кандидатами в депутаты.