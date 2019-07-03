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03 июля 2019, среда, 22:38 141
Политика 2019-07-03T22:44:06+03:00
Українські Новини
Клюев и Шарий больше не кандидаты в депутаты – ЦИК отменил регистрацию

Клюев и Шарий больше не кандидаты в депутаты – ЦИК отменил регистрацию

ЦИК
ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию кандидатов в депутаты Верховной Рады Андрея Клюева и Анатолия Шария.

Об этом говорится в сообщении гражданской сети "Опора" в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

ЦИК отменила регистрацию кандидатов единогласно.

Решения были приняты в среду на основании доказательств СБУ, а также на основании информации от адвокатов Клюева о том, что он находится в Московской области.

Как сообщали Українські Новини, Верховный Суд заявил, что это ЦИК виноват в регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты.

Ранее Парубий просил у ГПУ, СБУ, и Госпогранслужбы информацию по Шарию и Клюеву для отмены их регистрации кандидатами в депутаты.

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