Верховный Суд заявил, что это ЦИК виноват в регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты

Верховный Суд считает, что Центральная избирательная комиссия ответственна за решение зарегистрировать кандидатами в депутаты Верховной Рады бывшего главу Администрации Президента Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.\r\nОб этом на брифинге сказал глава Кассационного административного суда Верховного Суда Михаил Смокович, передают Українськi Новини.\r\nОн заявил, что представители ЦИКа не предоставили суду справки из Государственной пограничной службы и других ведомств, кроме Генпрокуратуры, об отсутствии Шария и Клюева в Украине на протяжении последних 5 лет.\r\nСмокович отметил, что касательно Шария Центризбирком вообще предоставил не заверенную надлежащим образом информацию из СМИ со словами жены видеоблогера о проживании за границей.\r\n"Было установлено, что доказательств, которые бы подтверждали их непребывание на территории Украины, недостаточно", - подчеркнул глава КАС.\r\nВ связи с этим Верховный Суд обязал ЦИК не зарегистрировать Клюева и Шария, а продолжить рассмотрение их кандидатур и запросить больше информации об их отсутствии в Украине.\r\nСмокович считает, что комиссия вполне могла отказать в их регистрации.\r\nБолее того, он заявил, что ЦИК согласно законодательству имеет право отменить регистрацию кандидатов за несколько дней до выборов.\r\nТем временем "Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому "немирными протестами" через 2 дня.\r\nТакже сегодня на "майдане Порошенко" избили журналиста "Страны".