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03 июля 2019, среда, 14:13 50
Выборы 2019-07-03T14:13:41+03:00
Українські Новини
Верховный Суд заявил, что это ЦИК виноват в регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты

Верховный Суд заявил, что это ЦИК виноват в регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты

Верховный Суд считает, что Центральная избирательная комиссия ответственна за решение зарегистрировать кандидатами в депутаты Верховной Рады бывшего главу Администрации Президента Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Об этом на брифинге сказал глава Кассационного административного суда Верховного Суда Михаил Смокович, передают Українськi Новини.

Он заявил, что представители ЦИКа не предоставили суду справки из Государственной пограничной службы и других ведомств, кроме Генпрокуратуры, об отсутствии Шария и Клюева в Украине на протяжении последних 5 лет.

Смокович отметил, что касательно Шария Центризбирком вообще предоставил не заверенную надлежащим образом информацию из СМИ со словами жены видеоблогера о проживании за границей.

"Было установлено, что доказательств, которые бы подтверждали их непребывание на территории Украины, недостаточно", - подчеркнул глава КАС.

В связи с этим Верховный Суд обязал ЦИК не зарегистрировать Клюева и Шария, а продолжить рассмотрение их кандидатур и запросить больше информации об их отсутствии в Украине.

Смокович считает, что комиссия вполне могла отказать в их регистрации.

Более того, он заявил, что ЦИК согласно законодательству имеет право отменить регистрацию кандидатов за несколько дней до выборов.

Тем временем "Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому "немирными протестами" через 2 дня.

Также сегодня на "майдане Порошенко" избили журналиста "Страны".

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