СБУ предоставила ЦИКу доказательства отсутствия в Украине Клюева и Шария в течение последних 5 лет

Служба безопасности Украины передала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) доказательства того, что кандидаты в депутаты Верховной Рады Андрей Клюев и Анатолий Шарий в течение последних 5 лет в Украине не проживали.\r\nОб этом говорится в сообщении СБУ, передают Українськi Новини.\r\n"Гражданин Шарий А. А. выехал за пределы страны 24.01.2012 года через пункт пропуска "Зерновое" (Сумская область) поездом "Ковель - Москва" и после этого на территорию Украины не въезжал", - говорится в сообщении.\r\nТакже в другом письме в ЦИК содержится информация о Клюеве.\r\n"Клюев с 2014 года на территории Украины не находился, официальные пункты пропуска государственной границы Украины не пересекал", - сообщает СБУ.\r\n\r\nСкриншот: пресс-служба СБУ\r\nКак сообщали Українськi Новини, Клюев и Шарий больше не кандидаты в депутаты – ЦИК отменил регистрацию.\r\nРанее Парубий просил у ГПУ, СБУ, и Госпогранслужбы информацию по Шарию и Клюеву для отмены их регистрации кандидатами в депутаты.