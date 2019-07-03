СБУ предоставила ЦИКу доказательства отсутствия в Украине Клюева и Шария в течение последних 5 лет

Служба безопасности Украины передала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) доказательства того, что кандидаты в депутаты Верховной Рады Андрей Клюев и Анатолий Шарий в течение последних 5 лет в Украине не проживали.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передают Українськi Новини.

"Гражданин Шарий А. А. выехал за пределы страны 24.01.2012 года через пункт пропуска "Зерновое" (Сумская область) поездом "Ковель - Москва" и после этого на территорию Украины не въезжал", - говорится в сообщении.

Также в другом письме в ЦИК содержится информация о Клюеве.

"Клюев с 2014 года на территории Украины не находился, официальные пункты пропуска государственной границы Украины не пересекал", - сообщает СБУ.

Скриншот: пресс-служба СБУ

Как сообщали Українськi Новини, Клюев и Шарий больше не кандидаты в депутаты – ЦИК отменил регистрацию.

Ранее Парубий просил у ГПУ, СБУ, и Госпогранслужбы информацию по Шарию и Клюеву для отмены их регистрации кандидатами в депутаты.