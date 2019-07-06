Порошенко призвал Зеленского обсудить "оккупацию Россией украинских СМИ" на саммите с ЕС

Бывший Президент Петр Порошенко (2014-2019), который назвал Шария "кремлевским ублюдком", а его фанатов обозвал матерным словом, призывает Президента Владимира Зеленского поднять вопрос "оккупации Россией украинских СМИ" на саммите "Украина - Европейский Союз", который пройдет 8 июля в Киеве.

Об этом он написал в статье для издания "EU Osserver", передают Українськi Новини.

"Я настоятельно призываю Президента Зеленского поставить вопрос о ползучей оккупации Россией украинских СМИ и скоординировать совместные усилия с ЕС против расширения дезинформационной и пропагандистской кампании Кремля, направленной на подрыв политической стабильности в Украине", - написал он.

Порошенко сообщил, что саммит проходит в пятую годовщину заключения Соглашения об ассоциации, а для Президентов Европейского Совета Дональда Туска и Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера станут последним политическим событием высокого уровня с Украиной.

"Мы, безусловно, будем скучать за украинским языком Президента Туска и тонким юмором президента Юнкера. Это тот случай, когда новый друг точно не лучше двух старых", - отметил он.

По его мнению, на саммите необходимо согласовать общие подходы к продвижению инициативы по развертыванию миротворческой миссии Организации Объединенных наций на Донбассе и для дальнейшего давления на Россию для освобождения политически заключенных украинских граждан.

"Саммит должен согласовать дальнейшее усиление Азовского пакета санкций и давления на Россию для обеспечения беспрепятственного и свободного прохода к Азовскому морю", - добавил он.

Порошенко считает, что стоит начать всеобъемлющую многолетнюю программу ЕС по макрофинансовой поддержке Украины.

"Надо приложить усилия по усилению экономической и отраслевой интеграции, как и регуляторной гармонизации в приоритетных секторах, включая единый цифровой рынок, энергетическую интеграцию, упрощение торговли, таможенное сотрудничество. Необходимо сделать шаг вперед на пути к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA), чтобы раскрыть новый потенциал для увеличения объемов торговли", - написал он.

Также он считает необходимым усиление энергетического партнерства и объединение усилий для остановки строительства "Северного потока-2" и достижения договоренности о новом контракте на транзит газа между Украиной и Россией после 2019 года на основе законодательства ЕС.

Как сообщали Українськi Новини, на 2 саммите "Украина - ЕС" 8 июля планируется принять совместное заявление и подписать 5 финансовых соглашений. В Украину приедут Туск, Могерини, Юнкер и Хан на саммит "Украина - ЕС".

Тем временем, ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского.