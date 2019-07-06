На саммите "Украина-ЕС" обсудят Азовское море и российские паспорта на Донбассе

Саммит "Украина - Европейский Союз", где планируется принять совместное заявление и подписать 5 финансовых соглашений, обсудит ситуацию в Азовском море и дополнительную поддержку региона.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейского Совета, передают Українськi Новини.

"Ситуация в Азовском море и дополнительные меры поддержки региона - на повестке дня. Лидеры также осудят российские меры по предоставлению российского гражданства украинцам, проживающим на неконтролируемых государством территориях", - сказано в нем.

Лидеры ЕС и Украины также обменяются мнениями о будущих приоритетах двусторонних отношений и рассмотрят следующие шаги в реализации соглашения об ассоциации.

Кроме того, они обсудят прогресс в украинских реформах, особенно в борьбе с коррупцией, и поддержку ЕС их проведению.

"Реформы в энергетическом секторе и соблюдении верховенства закона также на повестке дня", - сказано в сообщении.

Также собеседники обсудят вопросы двусторонней торговли и зоны свободной торговли.

Как сообщали Українськi Новини, Президенты Европейского Совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, а также верховный представитель ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан посетят Киев для участия в 21-м саммите "Украина - ЕС" 8 июля.