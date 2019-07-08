Украина и ЕС подготовили проект совместного заявления саммита

Украина и Европейский Союз подготовили проект совместного заявления 21-го саммита "Украина - ЕС", в котором учтены пожелания украинской стороны.

Об этом сообщил представитель Украины при Европейском Союзе, посол Украины в Бельгии Николай Точицкий, передают Українськi Новини.

"Готов проект документа саммита. Приоткрывая занавес, скажу, что, наверное, 99% пожеланий украинской стороны были учтены", - сказал он.

На прошлой неделе СМИ сообщали о том, что проект совместного заявления до сих пор не согласован Офисом Президента, из-за чего его принятие на саммите может быть сорвано.

Точицкий сообщил, что в итоговой декларации саммита будут отражены перспективы дальнейшей интеграции Украины в рынки ЕС, в частности в энергетический.

"Украинская сторона хотела отражения того, что на основании соглашения об ассоциации и свободной торговле мы будем продолжать нашу интеграцию во все возможные рынки ЕС.

ЕС идет на то, чтобы расширять наши евроинтеграционные пожелания в части объединения в будущем энергетических рынков, интеграции в цифровой рынок. Мы получили позитивный ответ по энергетическому рынку", - сказал он.

Также по его словам, речь идет о едином цифровом рынке ЕС.

"Мы имеем первые предварительные заключения по интеграции в цифровой рынок. А это не только безроуминговый безвиз, но и электронная торговля. Заметьте, кто у нас назначен на Таможню, и насколько важно понимать, что электронная торговля - это на сегодняшний день очень важно с точки зрения интеграционных процессов", - сообщил он.

Точицкий также напомнил, что в ходе саммита запланировано подписать 5 соглашений.

Одно из них предусматривает выделение 10 млн евро на инфраструктуру и создание офиса ЕС в Мариуполе (Донецкая область).

Остальные договоры касаются технического сотрудничества по адаптации соглашения об ассоциации, децентрализации и борьбы с коррупцией.

Как сообщали Українськi Новини, Президенты Европейского Совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, а также верховный представитель ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан посетят Киев для участия в 21-м саммите "Украина - ЕС" 8 июля.

На саммите планируется принять совместное заявление и подписать 5 финансовых соглашений.

На саммите "Украина-ЕС" обсудят Азовское море и российские паспорта на Донбассе.