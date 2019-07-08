Украина и ЕС подготовили проект совместного заявления саммита

Украина и Европейский Союз подготовили проект совместного заявления 21-го саммита "Украина - ЕС", в котором учтены пожелания украинской стороны.\r\nОб этом сообщил представитель Украины при Европейском Союзе, посол Украины в Бельгии Николай Точицкий, передают Українськi Новини.\r\n"Готов проект документа саммита. Приоткрывая занавес, скажу, что, наверное, 99% пожеланий украинской стороны были учтены", - сказал он.\r\nНа прошлой неделе СМИ сообщали о том, что проект совместного заявления до сих пор не согласован Офисом Президента, из-за чего его принятие на саммите может быть сорвано.\r\nТочицкий сообщил, что в итоговой декларации саммита будут отражены перспективы дальнейшей интеграции Украины в рынки ЕС, в частности в энергетический.\r\n"Украинская сторона хотела отражения того, что на основании соглашения об ассоциации и свободной торговле мы будем продолжать нашу интеграцию во все возможные рынки ЕС.\r\nЕС идет на то, чтобы расширять наши евроинтеграционные пожелания в части объединения в будущем энергетических рынков, интеграции в цифровой рынок. Мы получили позитивный ответ по энергетическому рынку", - сказал он.\r\nТакже по его словам, речь идет о едином цифровом рынке ЕС.\r\n"Мы имеем первые предварительные заключения по интеграции в цифровой рынок. А это не только безроуминговый безвиз, но и электронная торговля. Заметьте, кто у нас назначен на Таможню, и насколько важно понимать, что электронная торговля - это на сегодняшний день очень важно с точки зрения интеграционных процессов", - сообщил он.\r\nТочицкий также напомнил, что в ходе саммита запланировано подписать 5 соглашений.\r\nОдно из них предусматривает выделение 10 млн евро на инфраструктуру и создание офиса ЕС в Мариуполе (Донецкая область).\r\nОстальные договоры касаются технического сотрудничества по адаптации соглашения об ассоциации, децентрализации и борьбы с коррупцией.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Президенты Европейского Совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, а также верховный представитель ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан посетят Киев для участия в 21-м саммите "Украина - ЕС" 8 июля.\r\nНа саммите планируется принять совместное заявление и подписать 5 финансовых соглашений.\r\nНа саммите "Украина-ЕС" обсудят Азовское море и российские паспорта на Донбассе.