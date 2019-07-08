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08 липня 2019, понеділок, 16:24 33
Судова влада 2019-07-08T16:33:07+03:00
Українські Новини
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ

Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ

Генеральна прокуратура заявляє про причетність бенефіціарних власників телеканалу NewsOne до фінансування оборонного комплексу Росії.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Службою безпеки України та Генпрокуратурою здобута інформація про те, що одна і та ж фізична особа є керівником кіпрських юридичних кампаній - бенефіціарних власників українського телеканалу NewsOne і російського ВАТ "Промсвязьбанк", який є уповноваженим банком для фінансування і обслуговування державного оборонного замовлення країни-агресора", - написав він.

Враховуючи цю інформацію, Луценко вважає за необхідне негайно скликати Раду національної безпеки і оборони (РНБО) і ввести санкції проти власників телеканалу за фінансування тероризму.

Санкції, зокрема, передбачають анулювання ліцензій, заборону користування радіочастотним ресурсом України та припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Крім того, Генпрокуратура має намір накласти арешт на майно власника телеканалу.

 

Як повідомляли Українські Новини, NewsOne скасував телеміст з "Росією 1".

Президент Володимир Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" дешевим, але небезпечним піар-хід перед виборами.

Раніше Генпрокуратура відкрила справу за фактом спроби держзради NewsOne.

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