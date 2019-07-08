Тимчук застрелився сам на очах у своєї дружини: з'явилися результати розслідування

Цивільна дружина народного депутата Дмитра Тимчука розповіла слідству, що в день загибелі він був у депресії і застрелився сам. Про це йдеться в матеріалах справи.

"Дістав пістолет і погрожував себе вбити. Вона (співмешканка – ред.) відмовляла останнього від спроб покінчити життя самогубством. Однак, близько 12.00 Тимчук себе застрелив".

В момент пострілу жінка була в кімнаті поруч з Тимчуком.

За її словами, депутат останнім часом зловживав спиртними напоями. В день загибелі він вранці почав вживати алкоголь, відмовився їхати на роботу, був у депресії. Під час розмов Тимчук висловлював суїцидальні наміри.

Про подію жінка повідомила товариша і помічника нардепа. Про конфлікти і боргових зобов'язаннях загиблого їй нічого невідомо.

Як повідомляли Українські Новини, громадянська дружина Тимчука Альона Коваль,що виявила його тіло, проходить по справі як свідка.

Дмитра Тимчука посмертно нагородили орденом "За мужність".

Тим часом у соціальних мережах активно обговорювали загибель Дмитра Тимчука. У версію про те, що Тимчук застрелився, більшість користувачів мережі не вірив.