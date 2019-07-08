Тимчук застрелився сам на очах у своєї дружини: з'явилися результати розслідування

Цивільна дружина народного депутата Дмитра Тимчука розповіла слідству, що в день загибелі він був у депресії і застрелився сам. Про це йдеться в матеріалах справи.\r\n"Дістав пістолет і погрожував себе вбити. Вона (співмешканка – ред.) відмовляла останнього від спроб покінчити життя самогубством. Однак, близько 12.00 Тимчук себе застрелив".\r\nВ момент пострілу жінка була в кімнаті поруч з Тимчуком.\r\nЗа її словами, депутат останнім часом зловживав спиртними напоями. В день загибелі він вранці почав вживати алкоголь, відмовився їхати на роботу, був у депресії. Під час розмов Тимчук висловлював суїцидальні наміри.\r\nПро подію жінка повідомила товариша і помічника нардепа. Про конфлікти і боргових зобов'язаннях загиблого їй нічого невідомо.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, громадянська дружина Тимчука Альона Коваль,що виявила його тіло, проходить по справі як свідка.\r\nДмитра Тимчука посмертно нагородили орденом "За мужність".\r\nТим часом у соціальних мережах активно обговорювали загибель Дмитра Тимчука. У версію про те, що Тимчук застрелився, більшість користувачів мережі не вірив.