Зеленський привіз у Львів голову СБУ для розслідування причетності Порошенка до "сміттєвої блокади"

Глава Офіса Президента Андрій Богдан закликав в.о. голови Служби безпеки України Івана Баканова розслідуваит ситуацію зі "сміттєвою блокадою" Львова і притягнути організаторів та виконавців до відповідальності.\r\nПро це він сказав в ході візиту Президента Володимира Зеленського до Львівської області, передають Українськi Новини.\r\nПід час представлення новопризначеного голови Львівської обласної державної адміністрації Зеленський поцікавився "сміттєвою проблемою".\r\n"Ми чули, що це конфлікт, спровокований місцевою і центральною владою. Ми хочемо, щоб більше ніколи не було таких конфліктів. Ми хочемо допомогти", - додав Богдан.\r\nПісля цього мер Львова, лідер партії "Об'єднання" Самопоміч" Андрій Садовий, який був присутнім на зустрічі, попросив право на виступ.\r\n"Несподівано. Ми не домовлялися", - сказав Зеленський.\r\nСадовий взяв слово і попросив розслідувати ситуацію зі "сміттєвою блокадою".\r\n"Львів пережив сміттєву блокаду ... І СБУ, і прокуратура, і поліція були задіяні, щоб блокувати. Мені ставили ультиматум, що партія "Самопоміч" в парламенті повинна поміняти свою позицію з багатьох питань ... У мене є прохання: щоб почалося реальне розслідування, і ці нелюди, які підпалили полігон і робили блокаду - були покарані. Це великі матеріальні збитки і це загиблі люди ", - сказав він.\r\nПісля цього Богдан попросив його назвати прізвища кураторів у центральній владі, відповідальних за блокаду.\r\n"Я це питання неодноразово озвучував. Колишній Президент Петро Порошенко пропонував мені особисто підписати угоду. Блокада повинна була бути знята, якби фракція "Самопоміч" займала іншу позицію. Я це публічно озвучував, у мене навіть є копія цього документа. Я на цю змову не пішов принципово", - відповів мер Львова.\r\nЗеленський у відповідь сказав, що тому привіз до Львова в.о. глави СБУ, щоб почути конкретні прізвища людей у виконавчій і місцевій владі, які сприяли тиску.\r\n"Думаю, остаточне рішення щодо злочинця приймає суд. Я готовий максимально працювати зі слідством. Якщо відповідні справи будуть відкриті, то міська рада надасть всю наявну інформацію", - сказав Садовий.\r\nПісля цього Богдан заявив, що прізвище організатора було назване і необхідно встановити виконавців, та закликав СБУ провести відповідне розслідування і покарати винних.\r\n"Всі заяви, озвучені паном Садовим, можна вважати заявою про злочин. Це екологічна безпека держави, цілого міста. Цю заява про злочин необхідно внести в ЄРДР і думаю, що СБУ може і зобов'язана ефективно розслідувати: хто давав команду ми почули, кому давали команду, як виконували, як блокували, які підрозділи були задіяні. І відповідних посадових осіб, якщо це було порушення трудової дисципліни, необхідно на підставі цих даних звільнити, а той хто безпосередньо незаконні вказівки виконував або давав - їх треба притягнути до відповідальності ", - резюмував він.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, раніше Зеленський доручив СБУ Баканова боротися з контрабандою. Сам Баканов назвав корупцію і тіньовий бізнес головними проблемами, котрі СБУ необхідно побороти.\r\nЗМІ показували як Порошенко шантажував Садового сміттям. На початку року Садовий показав проект угоди з Порошенком, которий відмовився підписати в обмін на зняття сміттєвої блокади зі Львова.