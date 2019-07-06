Зеленський привіз у Львів голову СБУ для розслідування причетності Порошенка до "сміттєвої блокади"

Глава Офіса Президента Андрій Богдан закликав в.о. голови Служби безпеки України Івана Баканова розслідуваит ситуацію зі "сміттєвою блокадою" Львова і притягнути організаторів та виконавців до відповідальності.

Про це він сказав в ході візиту Президента Володимира Зеленського до Львівської області, передають Українськi Новини.

Під час представлення новопризначеного голови Львівської обласної державної адміністрації Зеленський поцікавився "сміттєвою проблемою".

"Ми чули, що це конфлікт, спровокований місцевою і центральною владою. Ми хочемо, щоб більше ніколи не було таких конфліктів. Ми хочемо допомогти", - додав Богдан.

Після цього мер Львова, лідер партії "Об'єднання" Самопоміч" Андрій Садовий, який був присутнім на зустрічі, попросив право на виступ.

"Несподівано. Ми не домовлялися", - сказав Зеленський.

Садовий взяв слово і попросив розслідувати ситуацію зі "сміттєвою блокадою".

"Львів пережив сміттєву блокаду ... І СБУ, і прокуратура, і поліція були задіяні, щоб блокувати. Мені ставили ультиматум, що партія "Самопоміч" в парламенті повинна поміняти свою позицію з багатьох питань ... У мене є прохання: щоб почалося реальне розслідування, і ці нелюди, які підпалили полігон і робили блокаду - були покарані. Це великі матеріальні збитки і це загиблі люди ", - сказав він.

Після цього Богдан попросив його назвати прізвища кураторів у центральній владі, відповідальних за блокаду.

"Я це питання неодноразово озвучував. Колишній Президент Петро Порошенко пропонував мені особисто підписати угоду. Блокада повинна була бути знята, якби фракція "Самопоміч" займала іншу позицію. Я це публічно озвучував, у мене навіть є копія цього документа. Я на цю змову не пішов принципово", - відповів мер Львова.

Зеленський у відповідь сказав, що тому привіз до Львова в.о. глави СБУ, щоб почути конкретні прізвища людей у ​​виконавчій і місцевій владі, які сприяли тиску.

"Думаю, остаточне рішення щодо злочинця приймає суд. Я готовий максимально працювати зі слідством. Якщо відповідні справи будуть відкриті, то міська рада надасть всю наявну інформацію", - сказав Садовий.

Після цього Богдан заявив, що прізвище організатора було назване і необхідно встановити виконавців, та закликав СБУ провести відповідне розслідування і покарати винних.

"Всі заяви, озвучені паном Садовим, можна вважати заявою про злочин. Це екологічна безпека держави, цілого міста. Цю заява про злочин необхідно внести в ЄРДР і думаю, що СБУ може і зобов'язана ефективно розслідувати: хто давав команду ми почули, кому давали команду, як виконували, як блокували, які підрозділи були задіяні. І відповідних посадових осіб, якщо це було порушення трудової дисципліни, необхідно на підставі цих даних звільнити, а той хто безпосередньо незаконні вказівки виконував або давав - їх треба притягнути до відповідальності ", - резюмував він.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Зеленський доручив СБУ Баканова боротися з контрабандою. Сам Баканов назвав корупцію і тіньовий бізнес головними проблемами, котрі СБУ необхідно побороти.

ЗМІ показували як Порошенко шантажував Садового сміттям. На початку року Садовий показав проект угоди з Порошенком, которий відмовився підписати в обмін на зняття сміттєвої блокади зі Львова.