Зеленський доручив в.о. голови СБУ Баканову посилити боротьбу з контрабандою

Президент Володимир Зеленський доручив першому заступнику голови Служби безпеки України, виконуючому обов'язки голови СБУ Івану Баканову посилити боротьбу з контрабандою.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зазначено, що в понеділок, 3 червня, Президент провів зустріч з в.о. голови СБУ.

"Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості боротьби з контрабандою та вимагає від СБУ протягом двох тижнів продемонструвати перші результати роботи", - сказано в повідомленні.

Зеленський сподівається, що Баканов на своєму посту заслужить повагу народу.

"Ми зараз говоримо не про наші особисті стосунки, а про дуже серйозну відповідальність перед народом України. Ти - виконуючий обов'язки голови СБУ. Я хочу, щоб не тільки я поважав тебе як друга, а щоб тебе поважав народ України. У нас дуже мало часу, щоб провести перезавантаження СБУ. Нам потрібні реальні кримінальні справи. Треба розібратися з контрабандою", - підкреслив Президент.

Зеленський зазначив, що працівники СБУ повинні довести, що вони не тільки фахівці, а й порядні люди.

"Ми повинні залишатися людьми", - підкреслив Іван Баканов.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ і звільнив заступника голови СБУ Кононенка.

Раніше прикордонники побудували паркан з дроту на Закарпатті для боротьби з контрабандою.