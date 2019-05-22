Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління з боротьби з корупцією і організованою злочинністю.\r\nПро це йдеться в указі №316 від 22 травня, передають Українські Новини.\r\n"Призначити Баканова Івана Геннадійовича першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - сказано в ньому.\r\nБаканов народився 2 травня 1974 року в Кривому Розі, друг дитинства Зеленського.\r\nЗ 25 січня 2013 року - керівник "95-го кварталу".\r\nЗ 2 грудня 2017 року - лідер партії "Слуга народу".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський скасував призначення Зеркаль заступником голови Адміністрації\r\nРаніше Зеленський призначив Геруса своїм представником в Кабміні.