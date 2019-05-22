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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 травня 2019, середа, 12:40 122
Силові структури 2019-05-22T13:30:55+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ

Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ

Іван Баканов. Євген Малолєтка/theБабель
Іван Баканов. Євген Малолєтка/theБабель

Президент Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління з боротьби з корупцією і організованою злочинністю.

Про це йдеться в указі №316 від 22 травня, передають Українські Новини.

"Призначити Баканова Івана Геннадійовича першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - сказано в ньому.

Баканов народився 2 травня 1974 року в Кривому Розі, друг дитинства Зеленського.

З 25 січня 2013 року - керівник "95-го кварталу".

З 2 грудня 2017 року - лідер партії "Слуга народу".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський скасував призначення Зеркаль заступником голови Адміністрації

Раніше Зеленський призначив Геруса своїм представником в Кабміні.

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