Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління з боротьби з корупцією і організованою злочинністю.

Про це йдеться в указі №316 від 22 травня, передають Українські Новини.

"Призначити Баканова Івана Геннадійовича першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - сказано в ньому.

Баканов народився 2 травня 1974 року в Кривому Розі, друг дитинства Зеленського.

З 25 січня 2013 року - керівник "95-го кварталу".

З 2 грудня 2017 року - лідер партії "Слуга народу".

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