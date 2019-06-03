Президент Володимир Зеленський доручив СБУ побороти корупцію і вивести бізнес з тіні.\r\nПро це на брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов'язки глави СБУ Іван Баканов, передають Українські Новини.\r\n"Була зустріч з Президентом, і він поставив декілька важливих завдань - побороти корупцію і вивести бізнес з тіні", - сказав він.\r\nБаканов додав, що тепер не буде смотрящих від СБУ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив в. о. голови СБУ Баканову посилити боротьбу з контрабандою.\r\nТим часом, Зеленський звільнив заступника голови СБУ Кононенко.