Зеленський доручив СБУ побороти корупцію і вивести бізнес з тіні

Президент Володимир Зеленський доручив СБУ побороти корупцію і вивести бізнес з тіні.

Про це на брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов'язки глави СБУ Іван Баканов, передають Українські Новини.

"Була зустріч з Президентом, і він поставив декілька важливих завдань - побороти корупцію і вивести бізнес з тіні", - сказав він.

Баканов додав, що тепер не буде смотрящих від СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив в. о. голови СБУ Баканову посилити боротьбу з контрабандою.

Тим часом, Зеленський звільнив заступника голови СБУ Кононенко.