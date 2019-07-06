Порошенко закликав Зеленського обговорити "окупацію Росією українських ЗМІ" на саміті з ЄС

Колишній Президент Петро Порошенко (2014-2019), який назвав Шарія "кремлівським покидьком", а його фанатів обізвав матюком, закликає Президента Володимира Зеленського підняти питання "окупації Росією українських ЗМІ" на саміті "Україна - Європейський Союз", який пройде 8 липня в Києві.

Про це він написав у статті для видання "EU Osserver", передають Українські Новини.

"Я настійно закликаю Президента Зеленського поставити питання про повзучу окупацію Росією українських ЗМІ та скоординувати спільні зусилля з ЄС проти розширення дезінформаційної та пропагандистської кампанії Кремля, спрямованої на підрив політичної стабільності в Україні", - написав він.

Порошенко повідомив, що саміт проходить у п'яту річницю укладення Угоди про асоціацію, а для Президентів Європейської Ради Дональда Туска та Європейської комісії Жан-Клода Юнкера стануть останнім політичним подією високого рівня з Україною.

"Ми, безумовно, будемо сумувати за українською мовою Президента Туска і тонким гумором президента Юнкера. Це той випадок, коли новий друг точно не краще двох старих", - зазначив він.

На його думку, на саміті необхідно узгодити спільні підходи до просування ініціативи щодо розгортання миротворчої місії Організації Об'єднаних націй на Донбасі і для подальшого тиску на Росію для звільнення політично ув'язнених українських громадян.

"Саміт повинен погодити подальше посилення Азовського пакету санкцій і тиску на Росію для забезпечення безперешкодного та вільного проходу до Азовського моря", - додав він.

Порошенко вважає, що варто почати всеосяжну багаторічну програму ЄС по макрофінансовій підтримці України.

"Треба докласти зусиль щодо посилення економічної і галузевої інтеграції, як і регуляторної гармонізації в пріоритетних секторах, включаючи єдиний цифровий ринок, енергетичну інтеграцію, спрощення торгівлі, митне співробітництво. Необхідно зробити крок вперед на шляху до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA), щоб розкрити новий потенціал для збільшення обсягів торгівлі", - написав він.

Також він вважає необхідним посилення енергетичного партнерства та об'єднання зусиль для зупинки будівництва "Північного потоку-2" і досягнення домовленості про новий контракт на транзит газу між Україною і Росією після 2019 року на основі законодавства ЄС.

Як повідомляли Українські Новини, на 2 саміті "Україна - ЄС" 8 липня планується прийняти спільна заява та підписати 5 фінансових угод. В Україну приїдуть Туск, Могеріні, Юнкер і Хан на саміт "Україна - ЄС".

Тим часом, ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського.