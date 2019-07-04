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04 июля 2019, четверг, 17:25 38
Политика 2019-07-04T17:42:44+03:00
Українські Новини
На саммите "Украина - ЕС" примут совместное заявление и подпишут 5 финсоглашений, - МИД

На саммите "Украина - ЕС" примут совместное заявление и подпишут 5 финсоглашений, - МИД

Украина Евросоюз. Фото: sq.com.ua
Украина Евросоюз. Фото: sq.com.ua

На 21-м саммите "Украина - ЕС" 8 июля в Киеве планируется принять совместное заявление и подписать 5 финансовых соглашений.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Министерства иностранных дел Катерина Зеленко.

"Предусмотрено, что по результатам саммита будет принято совместное заявление", - сказала она.

В то же время информацию СМИ о том, что проект совместного заявления до сих пор не согласован Офисом Президента, из-за чего его принятие на саммите может быть сорвано, агентству не подтвердили и не опровергли ни в МИДе, ни в Офисе.

В свою очередь МИД сообщил, что в ходе саммита запланировано подписание соглашений о финансировании четырех мероприятий: "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине - вторая фаза", "Программа технического сотрудничества 2019", "U-LEAD с Европой: Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития - вторая фаза", "Поддержка гражданского общества и культуры".

Также планируется подписать дополнительное соглашение между Кабинетом Министров и Еврокомиссией о внесении изменений в соглашение о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для Востока Украины".

Украину на саммите будет представлять Президент Владимир Зеленский, а Евросоюз - Президенты Европейского Совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, верховный представитель ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.

В ходе саммита планируется обсудить широкий спектр вопросов двусторонних отношений, а особое внимание будет уделено проблематике безопасности и обороны на фоне российской агрессии против Украины.

Напомним, что 20-й саммит "Украина - ЕС" прошел 9 июля 2018 в Брюсселе (Бельгия), а по его итогам в совместном заявлении ЕС признал европейские стремления Украины.

Предыдущий саммит второй раз в истории закончился без итогового коммюнике из-за нежелания европейской стороны включать в текст положение о признании европейских стремлений Украины.

Несмотря на то, что в преамбуле соглашения об ассоциации, которое является обязывающим документом, "признаны европейские стремления Украины и ее европейский выбор", включение данного пункта в декларацию, по неофициальной информации, заблокировали Нидерланды и поддержали Германия и Франция.

Как сообщали Українськi Новини, в ходе предыдущего саммита "Украина - ЕС" в Киеве Юнкер проголодался и попросил быстрее закончить брифинг на Банковой.

В июне в Брюсселе Зеленский и Юнкер подружились, шутили и обнимались.

Больше новостей о: Евросоюз МИД Дональд Туск Финпомощь Фредерика Могерини Жан-Клод Юнкер Йоханнес Хан Саммит Украина-ЕС Владимир Зеленский

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