В Украину приедут Туск, Могерини, Юнкер и Хан на саммит "Украина - ЕС"

Президенты Европейского Совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, а также верховный представитель Европейского Союза Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан посетят Киев для участия в 21-м саммите "Украина - ЕС" 8 июля, где планируется принять совместное заявление и подписать 5 финансовых соглашений.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин.

"8 июля 2019 в Киеве состоится 21-й саммит "Украина - ЕС" - двустороннее мероприятие наивысшего политического уровня между Украиной и ЕС. Планируется, что нашу страну на саммите будет представлять Президент Украины В. Зеленский, сторону ЕС - президент Европейского Совета Туск, Президент Европейской комиссии Ж.-К. Юнкер, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Й. Хан и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф. Могерини", - сказано в нем.

В ходе саммита планируется обсудить широкий спектр вопросов двусторонних отношений, а особое внимание будет уделено проблематике безопасности и обороны на фоне российской агрессии против Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в ходе предыдущего саммита "Украина - ЕС" в Киеве Юнкер проголодался и попросил быстрее закончить брифинг на Банковой.

В июне в Брюсселе Зеленский и Юнкер подружились, шутили и обнимались.