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05 липня 2019, пʼятниця, 20:47 22
Суспільство 2019-07-05T22:30:02+03:00
Українські Новини
В УПЦ заявили, що через мат людина впускає в життя нечисту силу

В УПЦ заявили, що через мат людина впускає в життя нечисту силу

В Українській православній церкві (у канонічній єдності з Московським патріархатом), коментуючи законопроект про "дематюкацію", заявили, що через мат людина впускає в життя нечисту силу.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці УПЦ (МП) в Facebook.

"Запорізький і Мелітопольський митрополит Української Православної Церкви Лука заявив, що автори проекту "про дематюкацію мови" намагаються боротися "з симптомом, але не з захворюванням суспільства", - йдеться в ньому.

Коментуючи законопроект "про дематюкацію мови", Запорізький митрополит, кандидат медичних наук, пригадав випадок із своєї студентської практики, коли пацієнтка з пухлиною мозку "на всі питання відповідала тільки матом".

"Її лікуючий лікар пояснив мені, що це результат наявності пухлини головного мозку (таке буває при певній локалізації пухлини), вона на всі питання відповідала тільки матом. Після операції до неї знову повернулася нормальна мова, вона навіть не могла повірити, що таке з нею було", - розповів митрополит.

Як повідомляли Українські Новини, у Верховній Раді хочуть скласти список "матюків" до законопроекту. Тим часом у соціальних мережах сміються над законопроектом про заборону "матюків".

Ініціатор законопроекту Ольга Богомолець вважає, що "лайка не властива українській культурі".

У свою чергу Уляна Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я.

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