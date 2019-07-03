В Раде хотят составить список "матюков" для "дематюкации"

Депутат Верховной Рады Ольга Богомолец (фракция "Блок Петра Порошенко) предлагает парламенту наказывать штрафом до 1,7 тыс. гривен за нецензурную брань в эфире, Кабинету Министров - утвердить перечень мата.

Об этом говорится в законопроекте №10414, зарегистрированном в Раде 2 июля, передают Українські Новини.

Богомолец предлагает внести соответствующее дополнение в ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правоотношениях.

Согласно изменениям, нецензурная брань или оскорбительные придирки во время трансляции в эфире СМИ, путем распространения аудиовизуальной информации в Интернете, или во время публичных выступлений наказываются штрафом от 40 до 75 необлагаемых минимумов доходов граждан (680-1 275 гривен) или 40-60 часами общественных работ, или 1-2 месяцами исправительных работ с отчислением 20% заработка, или админарестом до 15 суток.

Публичное лицо за те же действия предлагается наказывать штрафом в размере 75-100 необлагаемых минимумов (1 275-1 700 гривен) или 40-60 часами общественных работ, или 1-2 месяцами исправительных работ с отчислением 20% заработка или админарестом на 15 суток.

Также предусматривается распространение термина "нецензурная брань" ("сквернословие") на случаи замены одной любой буквы в словах и выражениях ненормативной брани согласно перечню, который предлагается утверждать Кабинету Министров.

Согласно документу, Национальному совету по теле-, радиовещанию разрешается налагать штраф на трансляцию материалов (кроме фильмов), содержащих нецензурную брань.

В соцсетях уже даже предположили, как будет выглядеть "дематюкационный патруль".

Как сообщает Українські новини, на сайте украинского парламента зарегистрирован законопроект, который предусматривает запрет на использование матерных слов. Официально он называется "про дематюкацию языка", а его автором является Комитет свободы слова.

Дематюкатор и дематюкаторша: в соцсетях смеются над законом о запрете "матюков".