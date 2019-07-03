В Раде зарегистрировали проект закона о дематюкации языка

Законопроект об очистке украинского языка от мата – "О противодействии сквернословию" был зарегистрирован в Верховной Раде. \r\nСогласно карте законопроекта, автором законодательной инициативы против матерных слов выступила нардеп Ольга Богомолец.\r\nПроект зарегистрировали 2 июля.\r\nТекст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.\r\nКак сообщали Українськi Новини, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан считает, что русскому языку стоит предоставить статус регионального в Донецкой и Луганской областях.\r\nТем временем Петр Порошенко заявление Богдана о русском языке на Донбассе назвал пророссийским реваншем.