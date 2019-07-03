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03 июля 2019, среда, 11:20 107
Верховная Рада и партии 2019-07-03T11:27:01+03:00
Українські Новини
В Раде зарегистрировали проект закона о дематюкации языка

В Раде зарегистрировали проект закона о дематюкации языка

Законопроект об очистке украинского языка от мата – "О противодействии сквернословию" был зарегистрирован в Верховной Раде. 

Согласно карте законопроекта, автором законодательной инициативы против матерных слов выступила нардеп Ольга Богомолец.

Проект зарегистрировали 2 июля.

Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

Как сообщали Українськi Новини, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан считает, что русскому языку стоит предоставить статус регионального в Донецкой и Луганской областях.

Тем временем Петр Порошенко заявление Богдана о русском языке на Донбассе назвал пророссийским реваншем.

Больше новостей о: Законопроект Маты Ольга Богомолец

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