Супрун рекомендует материться для укрепления здоровья

После того, как в Раде зарегистрировали проект закона о дематюкации языка, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что существует немало аргументов "за" ненормативную лексику. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

Так, Супрун считает, что закон о дематюкации языка "подошел бы" скорее Северной Корее, чем современному европейскому государству.

Также Супрун опубликовала перечень аргументов науки "за" ненормативную лексику:

▪ Метко и точно примененная брань, описывающая отношение к ситуации, и не направленная ​​обидеть собеседника, полезна для здоровья. Исследования показывают, что именно такая ругань и применяется в быту чаще всего. Она приводит к нейтральным или положительным результатам.

▪ Если человек реагирует нецензурной лексикой на сложную неприятную ситуацию, а не на человека, то чувствует облегчение. В этом случае возмущение новостями, боль при тренировке, травме, тревожность, удивление или испуг находят мгновенное и достаточно точное выражение, на что мозг реагирует выделением эндорфинов.

Эти нейромедиаторы участвуют в обезболивании или удовлетворении. Слова на "б" или "с" не заменят качественной анестезии, но исследования показали эффективность ругательства в уменьшении боли, усиление сердцебиения и повышение болевого порога. Если человеку трудно и он одним словом это выразил, мозг это воспринимает как запуск программы защиты и нападения - "держись!"

▪ Важно, что матом следует именно пользоваться в самый нужный момент, а не разговаривать ними постоянно. Иначе мозг привыкает и перестает воспринимать брань как нечто экстраординарное.

▪ Понимать и выражать свои эмоции - полезно для здоровья и общения. Наблюдение за людьми, которые прожили более ста лет, показало, что, помимо других факторов, долгожителей объединяет свободное выражение своих эмоций. А вот длительное угнетение эмоций, вместо их проявления (так называемое репрессивное освоение эмоций) связано с высокой заболеваемостью раком и гипертонией.

▪ Кроме этого, люди, которые должны на работе улыбаться клиентам, после работы чаще напиваются - постоянное сокрытие настоящих эмоций и принуждение к позитиву истощает психику.

▪ Существует образ не очень умного или культурного человека, который разговаривает матом. Этот образ действительно имеет основания, но лишь частично. Запрет мата здесь не поможет. Так, 10-20% людей с синдромом Туретта могут прибегать к потоку бранных слов, когда напуганы или возбуждены.

▪ Интересным является состояние афазии. У людей с ней нарушена речь и ее понимание, но материться они иногда могут прекрасно. Ученые объясняют это тем, что брань не воспринимается нашим мозгом буквально. Мы не представляем именно то, что слышим и говорим, и апеллируем именно к досадной возмутительной ситуации, а не половым органам, например.

Поэтому обычное вещание и обсценная лексика - это отдельные вещи с точки зрения нейрофизиологии. Люди с афазией имеют проблемы в центрах речи (участках мозга Брока и Вернике), но ругательства обрабатываются другими участками - глубокими и более древними участками, в частности, амигдала и базальных ганглиях.

Амигдала отвечает и за желание ругаться, когда что-то упало на ногу, и за испуг и чувство угрозы, когда матерятся в лицо с целью обидеть. У животных также именно амигдала вовлечена в крики в случае угрозы или травмы (коту наступили на хвост и он вскрикнул). Но у людей старый участок мозга связался с новой языковой надстройкой - обсценной лексикой, которую сознание обычно фильтрует как наложенное табу явление.

▪ Ругательства и жизнь в социуме тесно связаны, и не худшим способом. Считается, что люди оптимизировали животную реакцию вопля на боль и страх, и присущую приматам агрессию (метание) на приемлемую в социуме брань. Там можно и выразить свои чувства специальными словами, и никого не травмировать.

▪ Применение мата в общении в ряде случаев указывает на близость людей и хороший эмоциональный контакт между ними. Когда коллеги начинают между собой материться, значит, они стали командой - такие исследования. Но ненормативная лексика в официальных речах воспринимается как некомпетентность, так что стоит быть внимательными.

Как сообщали Українські Новини, в Раде хотят составить список "матюков" для "дематюкации".

Тем временем, Богомолец считает, что "брань не присуща украинской культуре".