У Зеленського падає, у Бойка зростає: свіжі рейтинги

За тиждень рейтинг партії Президента Володимира Зеленського впав на 3%. Так, 42,3% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 13,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,3% - "Європейську солідарність", по 7,2% - партію "Голос" і "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8% респондентів, "Опозиційний блок" - 3,1%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 2,8%, партії "Громадянська позиція" і Радикальна партія Олега Ляшка - по 2,4%, партію "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 2,3%.

Рейтинг інших політичних сил менший за 2%.

62% опитаних висловили однозначну готовність узяти участь у голосуванні на виборах Ради 21 липня.

Ще 23% зазначили, що скоріше готові брати участь, 12% - не голосуватимуть, 3% - не визначились.

Опитування проводилося протягом 29 червня - 3 липня.

Аудиторія: населення України від 18 років і старші.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2 500 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2%.

Як повідомляли Українські Новини, 45,3% респондентів, опитаних социологическрой групою "Рейтинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 12,1% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,4% - за партію "Голос" 7,2% - "Європейську солідарність", 7% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" на виборах Верховної Ради.

Станом на 14 червня підтримка "Слуги народу" була вище 50% на виборах Ради.

Тим часом діяльність Зеленського повністю влаштовує лише 25% українців