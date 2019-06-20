Деятельность Зеленского полностью устраивает только 25% украинцев, - соцопрос

87% респондентов, опрошенных социологичесокй группой "Рейтинг", недовольны деятельностью Верховной Рады, 65% - премьер-министра Владимира Гройсмана, 14% - Президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

На вопрос о том, насколько они удовлетворены деятельностью Зеленского, 24% опрошенных ответили, что полностью удовлетворены, 25% - скорее удовлетворены, 38% затруднились ответить, по 7% - скорее не удовлетворены или совсем не удовлетворены.

На аналогичный вопрос о Гройсмане 45% респондентов оценили его деятельность полностью неудовлетворительно, 20% - скорее неудовлетворительно, 16% - скорее удовлетворительно, 14% затруднились ответить и 6% респондентов полностью удовлетворены деятельность премьера.

Деятельностью парламента совсем не удовлетворены 75% респондентов, скорее не удовлетворены - 12%, затруднились ответить - 8%, скорее удовлетворены - 4%, а полностью удовлетворены - 1%.

Помимо этих вопросов, респондентов также спросили, каких первоочередных действий они ожидают от Зеленского, предлагая избрать не более 3 ответов из составленного заранее списка.

50% ожидают прекращения огня на Донбассе, 38% - снижения тарифов, 22% - уменьшения влияния олигархов на политику.

20% избрали вариант повышения социальных стандартов, 19% - наказания виновных в коррупции должностных лиц, 17% - отмены неприкосновенности депутатов, 16% - повышения качества медицины, 13% - активизации сотрудничества с Европейским Союзом и Организацией Североатлантического договора (НАТО), по 12% - налаживания сотрудничества с Россией и укрепления украинской армии, 10% - объединения страны, 7% - возвращения Крыма, 6% - реформирования образования.

Остальные варианты ответов набрали менее 5% голосов.

Опрос проводился 8-12 июня среди 2,5 тыс. совершеннолетних респондентов методом личного интервью.

Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.

Как сообщали Українськi Новини, партия "Слуга народа" набирает 47,1% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,1%, "Голос" - 8,1%, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 7,3% и "Европейская солидарность" - 5% на выборах Верховной Рады по опросу "Рейтинга".

Тем временем глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, когда будут сидеть чиновники.