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26 июня 2019, среда, 11:25 723
Выборы 2019-06-26T11:27:45+03:00
Українські Новини
Рейтинг "Слуги народа" начал падать, а "Голоса" расти, - соцопрос

Рейтинг "Слуги народа" начал падать, а "Голоса" расти, - соцопрос

Слуга народа. Фото: facebook.cоm/zesluganarodu
Слуга народа. Фото: facebook.cоm/zesluganarodu

45,3% респондентов, опрошенных социологическрой группой "Рейтинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 12,1% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,4% - за партию "Голос" 7,2% - "Европейскую солидарность", 7% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" на выборах Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

5%-й барьер преодолевают 5 партий среди тех опрошенных, кто будет голосовать и определился с выбором.

Кроме того, 3,4% респондентов готовы проголосовать за партию "Сила и честь", 2,5% - за Радикальную партию Олега Ляшко.

Согласно опросу, остальные партии не набирают 2%.

При этом 65% респондентов ответили, что полностью уверены в том, что пойдут на выборы, если они пройдут 21 июля, 19% - скорее да, 4% - скорее нет, 9% - точно не пойдут, 3% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 20 июня по 24 июня среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов во всех областях на подконтрольной территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как сообщали Українські Новини, согласно опросу, который проводился Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS и Комитетом избирателей Украины (КИУ), 47,6% респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 12,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность", 8,7% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" и 6,8% - партию "Голос" на выборах Верховной Рады.

По состоянию на 14 июня поддержка "Слуги народа" была выше 50% на выборах Рады.

Тем временем деятельность Зеленского полностью устраивает только 25% украинцев

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