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14 июня 2019, пятница, 11:11 475
Выборы 2019-06-14T11:19:47+03:00
Українські Новини
Поддержка "Слуги народа" перевалила за 50% на выборах Рады, - опрос SOCIS

Поддержка "Слуги народа" перевалила за 50% на выборах Рады, - опрос SOCIS

51,3% респондентов, опрошенных Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 9,5% - "Европейскую солидарность", 9,2% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,7% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" и 5% - "Силу и честь" на выборах Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

5%-й барьер преодолевают 5 партий среди тех опрошенных, кто будет голосовать и определился с выбором.

Кроме того, 4,9% респондентов готовы проголосовать за партию "Голос", 2,9% - "Гражданскую позицию".

54,9% респондентов ответили, что полностью уверены, что пойдут на выборы, если они пройдут 21 июля, 29,8 - скорее уверены, 7,2% - скорее неуверенны, 6,6% - совсем не уверены, 2,1% - отказались ответить.

Опрос проводился с 29 мая по 6 июня среди 4 тыс. совершеннолетних респондентов во всех областях на подконтрольной территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,6%.

Как сообщали Українськi Новини, 88% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг" за роспуск Верховной Рады и назначение досрочных парламентских выборов на 21 июля.

43,1% опрошенных Институтом социсследований им. Яременко и "Соцмониторингом" с 1 по 7 июня за "Слугу народа", 11,7% - за "Оппозиционную платформу", 9,2% - за "Евросолидарность" и 9,1% - за "Батьківщину" на выборах Рады.

По опросу КМИС, больше всего голосов набирают "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" на выборах в Раду. 

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