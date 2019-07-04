Ситуація в Кривому Розі стабілізується: населенню повернули воду та електрику

Кривий Ріг відновив подачу електроенергії і водопостачання для 200 тис. чоловік після негоди, внаслідок якої у місті троє загиблих, у тому числі від удару струму через обрив електромережі.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба Криворізької міської ради.\r\nТакож проводиться робота з поновлення газопостачання для 100 тис. абонентів, відновлення покрівель 50 багатоповерхових будинків і 57 навчальних закладів.\r\nПроводиться розчищення та прибирання доріг, тротуарів, прибудинкових територій.\r\nУ місті частково поновлено роботу тролейбусів і трамваїв.\r\nВсього в Кривому Розі було зламано близько 1,5 тис. дерев.\r\nУ місті працює штаб із техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, через ураган третина Кривого Рогу залишилася без світла: град і вітер побив дахи будинків.\r\n95 населених пунктів були відключені від енергопостачання через погіршення погодних умов у Дніпропетровській області.\r\nТим часом погіршення погоди перекинеться на ще одну область України.