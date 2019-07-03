Из-за урагана треть Кривого Рога осталась без света: град и ветер побил крыши домов

200 тыс. человек остались без электроэнергии из-за непогоды в Кривом Роге в ночь на 3 июля.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба горсовета.\r\nСообщается, что ветром и градом были повреждены кровли 50 многоэтажных домов и 30 учебных заведений.\r\nПо состоянию на 10:00 3 июля без электроэнергии остаются около 33 тыс. абонентов.\r\nРабота троллейбусов и трамваем приостановлена.\r\nВ городе создан штаб по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.\r\nНепогода в Кривом Роге. Фото: Facebook группа "Ж.м. Сокіл, м. Дніпро" \r\nКак сообщали Українськi Новини, 95 населенных пунктов отключены от энергоснабжения из-за ухудшения погодных условий в Днепропетровской области.\r\nРанее ГосЧС предупредила об ухудшении погоды на вторник, 2 июля. \r\nСиноптик рассказала об атмосферном фронте, который принесет кратковременные дожди и грозы, а также дала предварительный прогноз погоды на всю неделю. Українські Новини также рассказали как нужно действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох. \r\n