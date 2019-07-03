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03 июля 2019, среда, 13:00 1225
Происшествия 2019-07-03T13:03:13+03:00
Українські Новини
Из-за урагана треть Кривого Рога осталась без света: град и ветер побил крыши домов

Из-за урагана треть Кривого Рога осталась без света: град и ветер побил крыши домов

Непогода в Кривом Роге. Фото: Facebook Виталий Литвиненко
Непогода в Кривом Роге. Фото: Facebook Виталий Литвиненко

200 тыс. человек остались без электроэнергии из-за непогоды в Кривом Роге в ночь на 3 июля.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба горсовета.

Сообщается, что ветром и градом были повреждены кровли 50 многоэтажных домов и 30 учебных заведений.

По состоянию на 10:00 3 июля без электроэнергии остаются около 33 тыс. абонентов.

Работа троллейбусов и трамваем приостановлена.

В городе создан штаб по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Непогода в Кривом Роге. Фото: Facebook группа Непогода в Кривом Роге. Фото: Facebook группа "Ж.м. Сокіл, м. Дніпро"

Как сообщали Українськi Новини, 95 населенных пунктов отключены от энергоснабжения из-за ухудшения погодных условий в Днепропетровской области.

Ранее ГосЧС предупредила об ухудшении погоды на вторник, 2 июля

Синоптик рассказала об атмосферном фронте, который принесет кратковременные дожди и грозы, а также дала предварительный прогноз погоды на всю неделю


Українські Новини также рассказали как нужно действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох

 

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