Из-за урагана треть Кривого Рога осталась без света: град и ветер побил крыши домов

200 тыс. человек остались без электроэнергии из-за непогоды в Кривом Роге в ночь на 3 июля.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба горсовета.

Сообщается, что ветром и градом были повреждены кровли 50 многоэтажных домов и 30 учебных заведений.

По состоянию на 10:00 3 июля без электроэнергии остаются около 33 тыс. абонентов.

Работа троллейбусов и трамваем приостановлена.

В городе создан штаб по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Непогода в Кривом Роге. Фото: Facebook группа "Ж.м. Сокіл, м. Дніпро"

Как сообщали Українськi Новини, 95 населенных пунктов отключены от энергоснабжения из-за ухудшения погодных условий в Днепропетровской области.

Ранее ГосЧС предупредила об ухудшении погоды на вторник, 2 июля.

Синоптик рассказала об атмосферном фронте, который принесет кратковременные дожди и грозы, а также дала предварительный прогноз погоды на всю неделю.



Українські Новини также рассказали как нужно действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох.