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04 липня 2019, четвер, 11:30 27
Політика 2019-07-04T13:15:03+03:00
Українські Новини
Я ж рок-музикант: Вакарчук розповів, чи матюкається він

Я ж рок-музикант: Вакарчук розповів, чи матюкається він

Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук.

Лідер партії "Голос" і співак Святослав Вакарчук прокоментував законопроект проти мату, заявивши, що "є більш важливі речі".

Про це він сказав Українським Новинам, коментуючи законопроект депутата Верховної Ради Ольги Богомолець (фракція "Блок Петра Порошенко") про встановлення відповідальності за нецензурну лайку.

"На сьогоднішній день є більш важливі речі", - заявив Вакарчук.

Крім того, відповідаючи на питання, чи матюкається він, Вакарчук відповів: "Я ж рок-музикант".

Святослав Вакарчук. Святослав Вакарчук.

2 липня Богомолець запропонувала парламенту карати штрафом до 1,7 тис. гривень за нецензурну лайку в ефірі, а Кабінету Міністрів затвердити перелік мата.

Як повідомляли Українські Новини, у Раді хочуть скласти список "матюків" для "дематюкації". Також у соцмережах сміються над законом про заборону "матюків". Богомолець вважає, що "лайка не властива українській культурі".

Тим часом Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я.

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