Можливе присвоєння 11 млн гривень при будівництві "мосту Кличка" розслідує ДБР

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого привласнення 11 млн гривень чиновниками Київської міської державної адміністрації (КМДА) при будівництві велосипедно-пішохідного моста між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Кримінальне провадження відкрито 8 травня.

"Виявлено факт можливого вчинення кримінального злочину посадовими особами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Проектні системи ЛТД", які, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до документації щодо вартості розробки проектної документації по об'єкту "Будівництво пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" в Печерському і Шевченківському районах і здійснення авторського нагляду за будівництвом, заволоділи коштами місцевого бюджету на суму понад 11 млн гривень, виділених на закупівлю проектних робіт, чим заподіяли державі матеріальної шкоди в особливо великих розмірах", - сказано в матеріалах.

За наявними матеріалами досудового розслідування встановлено, що розпорядженням КМДА від 27 лютого 2017 року прийнято рішення про проведення будівництва мостового переходу, замовником якого визначено комунальне підприємство "Інженерний центр".

Надалі КП "Інженерний центр" уклало договір на виконання проектних робіт із ТОВ "Проектні системи ЛТД" на загальну суму 3 634 321 гривень.

У липні 2018 року було оголошено переговорну процедуру на закупівлю додаткових проектних робіт по об'єктах.

З переможцем процедури ТОВ "Проектні системи ЛТД" було укладено договір на суму 1 549 437 гривень.

Додатковою угодою від 10 грудня 2018 року в зв'язку зі зменшенням обсягів робіт і необхідністю коригування проектної документації договірну ціну було зменшено до 637 775 гривень.

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 20 листопада 2018 року було затверджено проект по об'єкту.

Надалі виникла необхідність у виконанні додаткових обсягів проектних робіт із коригуванням розробленої проектної документації.

26 грудня 2018 року між КП "Інженерний центр" і ТОВ "Проектні системи ЛТД" було укладено договір на виконання проектних робіт із коригування проекту і додаткових робіт на суму 9 500 672 гривень.

Крім того, 17 грудня 2018 року, між КП "Інженерний центр" і ТОВ "Проектні системи ЛТД" було укладено договір на здійснення авторського нагляду за будівництвом об'єкта.

Ціна договору становила 1 051 380 гривень.

Станом на квітень поточного року було оплачено робіт на загальну суму 8 099 553 гривень.

Крім того, в грудні 2018 року було укладено договір із ТОВ "Спецавто-Буд" на виконання будівельних робіт.

Остаточна ціна договору становила 271 989 641 гривень.

ДБР почало розслідувати законність і обґрунтованість встановлених цін на зазначені роботи.

Суд дозволив слідчим вилучити зазначену проектну документацію, яка, зокрема, знаходиться в КМДА і в КП "Інженерний центр".

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