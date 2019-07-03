Водієві, який заїхав на новий пішохідний міст у Києві, виписали штраф 765 гривень

Водій позашляховика "Mercedes", який заїхав на вело-пішохідний міст над Володимирською гіркою в Києві, повинен сплатити штраф у розмірі 765 гривень. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва на сторінці в Facebook.

Так, за даними поліції, 25-річного водія два рази викликали у відділок для розгляду справи про адміністративне порушення, але порушник до правоохоронців так і не з'явився.

Повідомляється, що рішення про штраф приймалося без його присутності.

Наголошується, що на порушника було складено постанови про порушення ч. 4 ст. 126 Купап (керування транспортним засобом особою, яка позбавлена судом такого права) і ч. 1 ст. 122 Купап (проїзд по пішохідному мосту).

За подібні порушення передбачаються штрафи в розмірі 510 і 255 гривень відповідно.

Як повідомляли Українські Новини, встановлений власник машини, яка заїхала на новий пішохідний міст.

Тим часом ще одне скло тріснуло на скандальному мосту у Києві після того, як люди пройшли на його аварійну частину.

Раніше Кличко заявив, що основне скло на пішохідному мосту не постраждало, тріснула захисна оболонка.