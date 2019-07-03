підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 липня 2019, середа, 22:13 35
Силові структури 2019-07-04T00:15:02+03:00
Українські Новини
Водієві, який заїхав на новий пішохідний міст у Києві, виписали штраф 765 гривень

Водієві, який заїхав на новий пішохідний міст у Києві, виписали штраф 765 гривень

Водій позашляховика "Mercedes", який заїхав на вело-пішохідний міст над Володимирською гіркою в Києві, повинен сплатити штраф у розмірі 765 гривень. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва на сторінці в Facebook.

Так, за даними поліції, 25-річного водія два рази викликали у відділок для розгляду справи про адміністративне порушення, але порушник до правоохоронців так і не з'явився.

Повідомляється, що рішення про штраф приймалося без його присутності.

Наголошується, що на порушника було складено постанови про порушення ч. 4 ст. 126 Купап (керування транспортним засобом особою, яка позбавлена судом такого права) і ч. 1 ст. 122 Купап (проїзд по пішохідному мосту).

За подібні порушення передбачаються штрафи в розмірі 510 і 255 гривень відповідно.

Як повідомляли Українські Новини, встановлений власник машини, яка заїхала на новий пішохідний міст.

Тим часом ще одне скло тріснуло на скандальному мосту у Києві після того, як люди пройшли на його аварійну частину.

Раніше Кличко заявив, що основне скло на пішохідному мосту не постраждало, тріснула захисна оболонка.

Більше новин про: Штраф Міст Велосипедно-пішохідний мост

Архів
Новини
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
У Facebook стався збій: частина користувачів не може переглядати зображення 23:35
СБУ надала ЦВК докази відсутності в Україні Клюєва і Шарія протягом останніх 5 років 23:20
ГПУ запитує Офіс Зеленського, звідки його прес-секретар взяла, що ЗСУ обстрілює цивільні об'єкти 23:00
Після Резніченка в обласному бюджеті не лишилося грошей навіть на зарплати і комуналку 22:52
більше новин
Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу 13:27
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
Кияни відсудили у РФ по 100 тис. грн компенсації за військову агресію 12:35
Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України 12:27
більше новин
Ставнійчук про судову реформу команди Зеленського: КС має всі підстави визнати судову реформу Порошенка неконституційною 10:10
Проводити судову реформу без плану дій буде так само злочинно, як це було зроблено при Порошенку, - Ставнійчук 14:42
17 рейсів затримали і 1 рейс скасували в київських аеропортах 2 липня 12:41
ЦВК зареєструвала екс-главу АП Януковича Клюєва кандидатом у депутати 13:55
Росія знову вирішила скликати Радбез ООН через українську мову в Україні 14:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok