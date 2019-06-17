подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
17 июня 2019, понедельник, 22:47 389
Силовые структуры 2019-06-17T22:48:17+03:00
Українські Новини
Установлен владелец машины, заехавшей сегодня на новый пешеходный мост

Установлен владелец машины, заехавшей сегодня на новый пешеходный мост

Патрульные полицейские установили личность владельца авто, которое въехало на пешеходный мост в Киеве. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Кличко поблагодарил "всех неравнодушных киевлян, пользователей сети, кто отреагировал и помогал выявить этих "любителей прекрасного".

"Я сразу переслал фото, обратился в патрульную полицию Киева. Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также - где находится автомобиль", - написал мэр.

Сейчас патрульные устанавливают лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения.

Тем временем, на "Киеве Оперативном" уже сообщили, что владельцем авто является мужчина 1993 года рождения, ранее замеченный в нарушениях ПДД.

Напомним, на новый пешеходный "мост Кличко" заехал Mercedes: полиция ищет нарушителя.

Новые детали защитного стекла нового пешеходного моста в Киеве, который открылся в воскресенье, 26 мая, и на котором в тот же день треснуло стекло, на всякий случай окружили забором.

Больше новостей о: Автомобиль нарушение ПДД Велосипедно-пешеходный мост

Архив
Новости
Автомобиль заехал на пешеходный мост в Киеве. Скриншот видео facebook.com/makahon
Установлен владелец машины, заехавшей сегодня на новый пешеходный мост 22:47
В Черном море начали разминировать миноносец времен Второй Мировой войны 22:09
В Днепропетровской области случился крупный лесной пожар 21:35
В ЦИКе зарегистрировали список первой партии 21:11
Бывший президент Египта умер в суде 20:47
больше новостей
Петросян и Степаненко воссоединились. Фото: rg.ru
Петросян вернулся к Степаненко после отдыха в Дубае с шампанским и фруктами, - СМИ 15:58
Причиной взрыва в Киеве на Тургеневской назвали утечку газа 15:32
Сегодня Святая Троица: традиции, запреты и народные приметы праздника 06:00
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Смертельная авария с участием такси в Киеве. Фото: Информатор
Ехала на свадьбу и погибла: в Киеве произошло жуткое ДТП с участием такси, пассажирка скончалась на месте 20:43
больше новостей
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Сегодня Святая Троица: традиции, запреты и народные приметы праздника 06:00
Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы, - Богдан 14:46
Не нужно бояться сквозняков в жару и можно сидеть на холодном, - Супрун 23:04
Зеленский прибыл во Францию. Фото: @isabelledumont
Зеленский прибыл во Францию и уже посетил стартап-кампус Station F 14:11
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok