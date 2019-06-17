Установлен владелец машины, заехавшей сегодня на новый пешеходный мост

Патрульные полицейские установили личность владельца авто, которое въехало на пешеходный мост в Киеве. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Кличко поблагодарил "всех неравнодушных киевлян, пользователей сети, кто отреагировал и помогал выявить этих "любителей прекрасного".

"Я сразу переслал фото, обратился в патрульную полицию Киева. Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также - где находится автомобиль", - написал мэр.

Сейчас патрульные устанавливают лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения.

Тем временем, на "Киеве Оперативном" уже сообщили, что владельцем авто является мужчина 1993 года рождения, ранее замеченный в нарушениях ПДД.

Напомним, на новый пешеходный "мост Кличко" заехал Mercedes: полиция ищет нарушителя.

Новые детали защитного стекла нового пешеходного моста в Киеве, который открылся в воскресенье, 26 мая, и на котором в тот же день треснуло стекло, на всякий случай окружили забором.