Делегація ПАРЄ зі спостереження за виборами достроково припинила роботу

Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) зі спостереження за виборами Верховної Ради достроково припинила роботу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПАРЄ, передають Українські Новини.

"Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) перебувала в Києві 2 і 3 липня 2019 року, щоб оцінити передвиборчий клімат напередодні дострокових парламентських виборів в Україні, запланованих на 21 липня. У листі від 2 липня 2019 року спікер Верховної Ради Андрій Парубій повідомив президенту ПАРЄ Ліліан Марі Паскьє, що Верховна Рада відкликала своє запрошення спостерігати за достроковими парламентськими виборами в Україні 21 липня 2019 року. В результаті цього рішення передвиборна делегація вирішила достроково припинити свою діяльність", - сказано в ньому.

До прийняття цього рішення делегація ПАРЄ зустрілася з лідерами і представниками низки партій, що беруть участь у виборах, представниками громадянського суспільства та засобів масової інформації, групами ОБСЄ зі спостереження за виборами і дипломатами, які базуються в Києві.

Інші зустрічі було скасовано.

Як повідомляли Українські Новини, в ПАРЄ засмучені відмовою України від спостереження асамблеї за виборами в Раду.

Раніше голова Ради Андрій Парубій виступив проти присутності спостерігачів ПАРЄ на виборах Ради.

Крім того, МЗС зібрався жорстко відповідати ПАРЄ за рішення стосовно Росії.