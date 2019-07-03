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03 липня 2019, середа, 20:25 20
Вибори 2019-07-03T22:00:02+03:00
Українські Новини
Делегація ПАРЄ зі спостереження за виборами достроково припинила роботу

Делегація ПАРЄ зі спостереження за виборами достроково припинила роботу

ПАРЄ. Фото: wikimedia.org
ПАРЄ. Фото: wikimedia.org

Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) зі спостереження за виборами Верховної Ради достроково припинила роботу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПАРЄ, передають Українські Новини.

"Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) перебувала в Києві 2 і 3 липня 2019 року, щоб оцінити передвиборчий клімат напередодні дострокових парламентських виборів в Україні, запланованих на 21 липня. У листі від 2 липня 2019 року спікер Верховної Ради Андрій Парубій повідомив президенту ПАРЄ Ліліан Марі Паскьє, що Верховна Рада відкликала своє запрошення спостерігати за достроковими парламентськими виборами в Україні 21 липня 2019 року. В результаті цього рішення передвиборна делегація вирішила достроково припинити свою діяльність", - сказано в ньому.

До прийняття цього рішення делегація ПАРЄ зустрілася з лідерами і представниками низки партій, що беруть участь у виборах, представниками громадянського суспільства та засобів масової інформації, групами ОБСЄ зі спостереження за виборами і дипломатами, які базуються в Києві.

Інші зустрічі було скасовано.

Як повідомляли Українські Новини, в ПАРЄ засмучені відмовою України від спостереження асамблеї за виборами в Раду.

Раніше голова Ради Андрій Парубій виступив проти присутності спостерігачів ПАРЄ на виборах Ради.

Крім того, МЗС зібрався жорстко відповідати ПАРЄ за рішення стосовно Росії.

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