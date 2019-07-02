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02 июля 2019, вторник, 18:01 161
Политика 2019-07-02T18:27:00+03:00
Українські Новини
Украина не будет приглашать миссию ПАСЕ для долгосрочного наблюдения за выборами

Украина не будет приглашать миссию ПАСЕ для долгосрочного наблюдения за выборами

Андрей Парубий. Фото: портал
Андрей Парубий. Фото: портал "Рада"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, который выступил против присутствия наблюдателей ПАСЕ на выборах Рады, отменил приглашение миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы для долгосрочного наблюдения за внеочередными выборами парламента 21 июля.

Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українські новини.

"Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине", - написал он.

Как сообщали Українські новини, ЦИК зарегистрировала почти 3 тыс. международных наблюдателей на выборах Президента.

Также ЦИК отказалась зарегистрировать более 20 россиян наблюдателями на выборах Президента.

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