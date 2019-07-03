В ПАСЕ огорчены отказом Украины от наблюдения ассамблеи за выборами в Раду

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мари Паскье огорчена тем, что Украина отменила приглашение миссии для долгосрочного наблюдения за внеочередными выборами Верховной Рады 21 июля и напоминает, что у государства есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, передают Українськi Новини.

"Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы, находится под наблюдением ассамблеи и имеет обязательство приглашать Ассамблею наблюдать за президентскими и парламентскими выборами", - сказала она.

Президент ПАСЕ выразила сожаление в связи с решением Украины отозвать приглашение для миссии.

"Отвечая на письмо спикера Верховной Рады, президент сказала, что ассамблея, начиная с 1994 года, имеет давнюю практику работы с Украиной по наблюдению за выборами, что позволило "значительно улучшить" правовую базу страны и избирательные практики", - говорится в сообщении.

Паскье также отметила готовность к дискуссии и улучшению отношений между ассамблеей, украинским парламентом и его делегацией в ПАСЕ.

Как сообщали Українськi Новини, председатель Рады Андрей Парубий выступил против присутствия наблюдателей ПАСЕ на выборах Рады.

Тем временем МИД собрался жестко отвечать ПАСЕ за решение по России.