У список "Слуги народу" можливо потрапив росіянин, - Разумков

Партія "Слуга народу" перевіряє можливе російське громадянство кандидата в депутати Верховної Ради за своїм списком Михайла Соколова.\r\nПро це на прес-конференції повідомив голова партії Дмитро Разумков, передають Українські Новини.\r\n"Станом на сьогодні він дійсно є в списку "Слуги народу". Є інформація про те, що він є громадянином Росії, там не все однозначно, цю інформацію ми зараз перевіряємо. Остаточне рішення буде прийнято на з'їзді партії", - сказав він.\r\nПри цьому Разумков не зміг однозначно відповісти, чи буде Соколов виключений зі списку, якщо інформація про російське громадянство підтвердиться.\r\nСоколов балотується за списком партії під №99.\r\nІнформацію про його російське громадянство раніше оприлюднили блогери.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Богдан заявив, що 20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі. ЗМІ писали, що у кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького виявилося подвійне громадянство.\r\nТакож "Слуга народу" зобов'язала своїх кандидатів ходити в Раду, голосувати як скажуть і скласти мандат за порушення.\r\nТим часом партія Зеленського втрачає голоси на виборах в Раду, а Вакарчука - обігнала Порошенка.