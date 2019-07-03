У список "Слуги народу" можливо потрапив росіянин, - Разумков

Партія "Слуга народу" перевіряє можливе російське громадянство кандидата в депутати Верховної Ради за своїм списком Михайла Соколова.

Про це на прес-конференції повідомив голова партії Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Станом на сьогодні він дійсно є в списку "Слуги народу". Є інформація про те, що він є громадянином Росії, там не все однозначно, цю інформацію ми зараз перевіряємо. Остаточне рішення буде прийнято на з'їзді партії", - сказав він.

При цьому Разумков не зміг однозначно відповісти, чи буде Соколов виключений зі списку, якщо інформація про російське громадянство підтвердиться.

Соколов балотується за списком партії під №99.

Інформацію про його російське громадянство раніше оприлюднили блогери.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан заявив, що 20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі. ЗМІ писали, що у кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького виявилося подвійне громадянство.

Також "Слуга народу" зобов'язала своїх кандидатів ходити в Раду, голосувати як скажуть і скласти мандат за порушення.

Тим часом партія Зеленського втрачає голоси на виборах в Раду, а Вакарчука - обігнала Порошенка.