"Слуга народа" обязала своих кандидатов ходить в Раду, голосовать как скажут и сложить мандат за нарушения

В День конституции, 28 июня, подписан меморандум об ответственности народного депутата от партии "Cлуга народа".\r\nОб этом сообщила у себя на странице в Facebook глава пресс-офиса партии Евгения Кравчук.\r\nВ меморандуме, по ее словам, в частности, предусмотрено обязательство голосовать лично и добровольно сложить полномочия.\r\n"Процесс подписания меморандума начался сегодня, ожидаем, что его подпишут все кандидаты от партии "Слуга народа", - сообщила Кравчук.\r\nМеморандум. Фото: facebook.com\/yevheniya.khudzik\r\nНапомним, в "Слуге народа" изучают инициативу прибавлять 20% к счету русскоязычных клиентов в ресторанах.\r\nТем временем, согласно соцопросу рейтинг "Слуги народа" начал падать, а "Голоса" расти.\r\nПартиям, которые пройдут в Раду, вернут деньги за агитацию.