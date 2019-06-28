"Слуга народа" обязала своих кандидатов ходить в Раду, голосовать как скажут и сложить мандат за нарушения

В День конституции, 28 июня, подписан меморандум об ответственности народного депутата от партии "Cлуга народа".

Об этом сообщила у себя на странице в Facebook глава пресс-офиса партии Евгения Кравчук.

В меморандуме, по ее словам, в частности, предусмотрено обязательство голосовать лично и добровольно сложить полномочия.

"Процесс подписания меморандума начался сегодня, ожидаем, что его подпишут все кандидаты от партии "Слуга народа", - сообщила Кравчук.

Меморандум. Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Напомним, в "Слуге народа" изучают инициативу прибавлять 20% к счету русскоязычных клиентов в ресторанах.

Тем временем, согласно соцопросу рейтинг "Слуги народа" начал падать, а "Голоса" расти.

Партиям, которые пройдут в Раду, вернут деньги за агитацию.