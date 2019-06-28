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28 июня 2019, пятница, 15:40 1383
Верховная Рада и партии 2019-06-28T15:44:36+03:00
Українські Новини
У кандидата в нардепы от "Слуги народа" Куницкого оказалось двойное гражданство, - СМИ

У кандидата в нардепы от "Слуги народа" Куницкого оказалось двойное гражданство, - СМИ

У кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого оказалось двойное гражданство - Украины и Израиля.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Так, по 169-му одномандатному избирательному округу в городе Харьков от партии "Слуга народа" будет баллотироваться блогер с израильским гражданством - Александр Куницкий (Zpsanek). Мужчина не проживает в Харькове.

О наличии у Куницкого гражданства Израиля свидетельствует предоставленная израильским Ведомством по вопросам корпораций выписка о залоге имущества "гражданина Израиля Александра Куницкого".

Управление по вопросам населения и миграции государства Израиль выдало справку о том, что последним адресом, по которому был зарегистрирован Куницкий Александр Олегович: 3229721 г. Хайфа, ул. га-Тихон, 7, 2.

Сам Александр Куницкий наличие гражданства Израиля опровергает.

В сюжете "5 канала" отмечается, что сам блогер еще до начала избирательной кампании "продемонстрировал свое гражданство Израиля, пребывая там длительное время, о чем говорят материалы, опубликованные в его видеоблоге".

Так, на одном из видео Александр спорит с полицейским и называет свое место проживания в Израиле в городе Хайфа.

Кроме того, есть еще один прецедент, указывающий на израильское гражданство Александра Куницкого - он якобы требовал переводчика с украинского языка на свой родной иврит. В 2018 году в Борисполе на Киевской автотрассе видеоблогер, общаясь с полицией, обвинил правоохранителей в незаконном блокировании его авто.

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