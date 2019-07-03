ГПУ надала докази, що Клюєв 5 років жив у Росії

Генеральна прокуратура передала Центральній виборчій комісії додаткові докази відсутності в Україні колишнього глави Адміністрації Президента Андрія Клюєва, якого ЦВК зареєструвала кандидатом в депутати.

Про це йдеться в повідомленні управління спецрозслідувань Генпрокуратури, передають Українські Новини.

Зазначено, що 21 червня Генпрокуратура у відповідь на запит члена ЦВК направила комісії інформацію про кримінальні провадження проти Клюєва.

ЦВК також був поінформований про хід розшуку підозрюваного та про наявні докази постійного проживання екс-глави АП в період з 2014 по 2019 рік на території Росії.

Всупереч об'єктивним даним слідства, 2 липня ЦВК було прийнято рішення про реєстрацію Клюєва кандидатом у депутати.

У зв'язку з цим, в середу, 3 липня, управлінням спеціальних розслідувань в ЦВК була направлена додаткова розширена інформація з зазначених питань та надано копії окремих процесуальних документів, якими підтверджується факт постійного проживання Клюєва в період 2014-2019 років на території РФ, а також відсутність відомостей такого проживання на території України.

Також висловлено готовність надати при необхідності роз'яснення або будь-яку іншу інформацію досудового розслідування, яка буде необхідна ЦВК.

Як повідомляли Українські Новини, 2 липня близько 500 осіб мітингували на Майдані Незалежності в Києві проти реєстрації кандидатами в депутати Ради Шарія та Клюєва.

Раніше апеляційний суд скасував розслідування проти Клюєва.