ГПУ надала докази, що Клюєв 5 років жив у Росії

Генеральна прокуратура передала Центральній виборчій комісії додаткові докази відсутності в Україні колишнього глави Адміністрації Президента Андрія Клюєва, якого ЦВК зареєструвала кандидатом в депутати.\r\nПро це йдеться в повідомленні управління спецрозслідувань Генпрокуратури, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що 21 червня Генпрокуратура у відповідь на запит члена ЦВК направила комісії інформацію про кримінальні провадження проти Клюєва.\r\nЦВК також був поінформований про хід розшуку підозрюваного та про наявні докази постійного проживання екс-глави АП в період з 2014 по 2019 рік на території Росії.\r\nВсупереч об'єктивним даним слідства, 2 липня ЦВК було прийнято рішення про реєстрацію Клюєва кандидатом у депутати.\r\nУ зв'язку з цим, в середу, 3 липня, управлінням спеціальних розслідувань в ЦВК була направлена додаткова розширена інформація з зазначених питань та надано копії окремих процесуальних документів, якими підтверджується факт постійного проживання Клюєва в період 2014-2019 років на території РФ, а також відсутність відомостей такого проживання на території України.\r\nТакож висловлено готовність надати при необхідності роз'яснення або будь-яку іншу інформацію досудового розслідування, яка буде необхідна ЦВК.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 2 липня близько 500 осіб мітингували на Майдані Незалежності в Києві проти реєстрації кандидатами в депутати Ради Шарія та Клюєва.Раніше апеляційний суд скасував розслідування проти Клюєва.