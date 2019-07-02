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02 июля 2019, вторник, 22:42 308
Общество 2019-07-03T00:30:02+03:00
Українські Новини
"Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому "немирными протестами" через 2 дня

"Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому "немирными протестами" через 2 дня

Около 500 человек митингуют на Майдане Незалежности в Киеве против регистрации кандидатами в депутаты Верховной Рады видеоблогера Анатолия Шария и бывшего главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

Трансляцию события ведет телеканал "Наш", передают Українськi Новини.

Акция началась около 20:00 возле стелы на Майдане.

Ряд участников пришли с плакатами "Сепарам не место в Раде. Мы все видим","Мы устали от дерьма","Судьи сядут" и другими.

Также на месте присутствует внефракционный депутат Верховной Рады Мустафа Найем, глава националистической организации "С14" Евгений Карась, лидер партии "Объединение "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовый, заместитель председателя фракции "Объединение "Самопомощь" в Раде Егор Соболев.

В социальной сети Facebook акцию поддержал бывший Президент Петр Порошенко.

"Мы за Украину! Мы за ее европейское будущее! И только совместными усилиями мы можем противостоять этому ползущему пророссийскому реваншу. Наша команда присоединяется к акции. В 20:00 на Майдане", - написал он, однако пока к митингу не присоединился.

Блогер Роман Синицын пригрозил Владимиру Зеленскому "немирными протестами".

Как сообщали Українськi Новини, на "майдане Порошенко" избили журналиста "Страны".

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