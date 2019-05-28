подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
28 мая 2019, вторник, 19:08 189
Судебная власть 2019-05-28T19:10:05+03:00
Українські Новини
Расследование против экс-секретаря СНБО Клюева отменено

Расследование против экс-секретаря СНБО Клюева отменено

Андрей Клюев.
Андрей Клюев.

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда Киева, который разрешил Генеральной прокуратуре специальное (заочное) расследование против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-главы Администрации Президента Андрея Клюева.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Жалобу на решение суда подала защита Клюева.

Суд учел доводы его адвоката и удовлетворил жалобу, мотивируя в том числе это тем, что Клюев не находится в международном розыске Интерпола.

13 мая Апелляционный суд при этом принял новое определение, которым отказал Генпрокуратуре в заочном расследовании в отношении Клюева.

Как сообщали Українськi Новини, ГПУ вызывала Клюева на допрос как подозреваемого. Также у соратников Януковича и экс-главы АП Клюева нашли документы "ДНР" и финансовые схемы.

В марте ЕС продлил санкции против Януковича и его соратников и снял с Андрея Клюева, ранее Клюева также сняли с международного розыска.

Больше новостей о: СНБО Андрей Клюев Аппеляционный суд

Архив
Новости
Эта Рада потеряла возможность принимать ответственные решения, - Зеленский 20:43
Луценко назвал Саакашвили предателем 20:35
Александр Данилюк.
Серверы с секретной информацией из СНБО исчезли, - Данилюк 20:18
Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша 20:05
Вискария. Фото: Историко-культурный заповедник
Фото дня: ярко-розовыми цветами покрылись поля в заповеднике под Полтавой 20:03
больше новостей
От 30-градусной жары до резкого похолодания: синоптик предупредила о смене погоды в большинстве областей 06:00 Карта
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Во вторник евро резко подешевел 10:35
Нет такого факта: Гройсман считает свое образование нормальным и отрицает дело НАБУ по нему 12:50
Европарламент обновил состав: реакция Украины 14:43
больше новостей
На Банковой протестуют против закрытия Киевской детской больницы №7 16:05
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
В Киеве сотни людей имеют поддельные адвокатские свидетельства, - Глава совета адвокатов Рябенко 14:48
Андрей Сенченко заявил о выходе из партии "Батьківщина" 15:43
Земля под "мостом Кличко" уже в аренде под стройку отеля и развлекательного центра 11:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok