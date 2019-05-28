Расследование против экс-секретаря СНБО Клюева отменено

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда Киева, который разрешил Генеральной прокуратуре специальное (заочное) расследование против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-главы Администрации Президента Андрея Клюева.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Жалобу на решение суда подала защита Клюева.

Суд учел доводы его адвоката и удовлетворил жалобу, мотивируя в том числе это тем, что Клюев не находится в международном розыске Интерпола.

13 мая Апелляционный суд при этом принял новое определение, которым отказал Генпрокуратуре в заочном расследовании в отношении Клюева.

Как сообщали Українськi Новини, ГПУ вызывала Клюева на допрос как подозреваемого. Также у соратников Януковича и экс-главы АП Клюева нашли документы "ДНР" и финансовые схемы.

В марте ЕС продлил санкции против Януковича и его соратников и снял с Андрея Клюева, ранее Клюева также сняли с международного розыска.