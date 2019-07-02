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02 июля 2019, вторник, 13:55 364
Выборы 2019-07-02T14:08:41+03:00
Українські Новини
ЦИК зарегистрировал экс-главу АП Януковича Клюева кандидатом в депутаты

ЦИК зарегистрировал экс-главу АП Януковича Клюева кандидатом в депутаты

Андрей Клюев
Андрей Клюев

После того, как Верховный Суд отменил отказ в регистрации, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-главу Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в депутаты Верховной Рады.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии во вторник, передают Українськi Новини.

Секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая возмутилась решением Верховного Суда, который фактически обязал комиссию зарегистрировать Клюева.

"Эта ситуация просто возмутительная... В шахматах это называется пат", - заявила она.

По ее мнению, решение суда граничит с правовым нигилизмом.

Отмечается, что, по данным Генпрокуратуры, Клюев с февраля 2014 года  не находится в Украине и разыскивается правоохранительными органами.

В то же время, согласно данным Государственной пограничной службы, экс-глава Администрации не был в Украине только 9 дней в январе 2014 года.

Таким образом, считается, что он находился по месту регистрации в Донецке и имеет право баллотироваться в депутаты.

ЦИК во исполнение решения Верховного Суда зарегистрировал Клюева кандидатом в депутаты на одномандатном округе №46 (Донецкая область).

Как сообщали Українськi Новини, 23 июня ЦИК отказал экс-главе Администрации Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты Рады, но Верховный Суд обязал комиссию пересмотреть это решение.

Ранее у Клюева нашли документы "ДНР" и финансовые схемы. А Генпрокуратура вызывала Андрея Клюева на допрос как подозреваемого.

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