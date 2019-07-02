ЦИК зарегистрировал экс-главу АП Януковича Клюева кандидатом в депутаты

После того, как Верховный Суд отменил отказ в регистрации, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-главу Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в депутаты Верховной Рады.\r\nСоответствующее решение принято на заседании комиссии во вторник, передают Українськi Новини.\r\nСекретарь ЦИКа Наталья Бернацкая возмутилась решением Верховного Суда, который фактически обязал комиссию зарегистрировать Клюева.\r\n"Эта ситуация просто возмутительная... В шахматах это называется пат", - заявила она.\r\nПо ее мнению, решение суда граничит с правовым нигилизмом.\r\nОтмечается, что, по данным Генпрокуратуры, Клюев с февраля 2014 года не находится в Украине и разыскивается правоохранительными органами.\r\nВ то же время, согласно данным Государственной пограничной службы, экс-глава Администрации не был в Украине только 9 дней в январе 2014 года.\r\nТаким образом, считается, что он находился по месту регистрации в Донецке и имеет право баллотироваться в депутаты.\r\nЦИК во исполнение решения Верховного Суда зарегистрировал Клюева кандидатом в депутаты на одномандатном округе №46 (Донецкая область).\r\nКак сообщали Українськi Новини, 23 июня ЦИК отказал экс-главе Администрации Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты Рады, но Верховный Суд обязал комиссию пересмотреть это решение.\r\nРанее у Клюева нашли документы "ДНР" и финансовые схемы. А Генпрокуратура вызывала Андрея Клюева на допрос как подозреваемого.