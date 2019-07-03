підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 липня 2019, середа, 15:34 23
Фінанси 2019-07-03T17:30:03+03:00
Українські Новини
Україна повинна виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами до кінця року, - Мінфін

Україна повинна виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами до кінця року, - Мінфін

Мінфін.
Мінфін.

У той час, як Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України, Україні до кінця 2019 року необхідно виплатити 70,2 млрд гривень, або майже 2,7 млрд доларів (за курсом Національного банку на 3 липня) за зовнішніми боргами.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

При цьому в 3-му кварталі за зовнішнім боргом необхідно виплатити 59,4 млрд гривень (близько 2,3 млрд доларів), а в 4-му кварталі - 10,77 млрд гривень (близько 0,4 млрд доларів).

За внутрішніми боргами Україні необхідно виплатити в 3-му кварталі 74,4 млрд гривень, у 4-му кварталі - 72,25 млрд гривень.

У 2020 році Україні необхідно виплатити за зовнішніми боргами 181,16 млрд гривень або 6,9 млрд доларів (за курсом НБУ), за внутрішніми - 170,72 млрд гривень.

Згідно з даними на сайті МВФ, у серпні Україна повинна виплатити фонду понад 66 млн СПЗ (спецправа запозичення), у вересні - 410 млн СПЗ, у листопаді - 66 млн СПЗ.

Курс НБУ за СПЗ на 3 липня становить 3627,7991 гривень за 100 СПЗ.

При це 1 вересня Україна має виплатити майже 0,5 млрд доларів за реструктуризованими єврооблігаціями.

Як повідомляли Українські Новини, Україні треба виплатити $4,4 млрд зовнішнім кредиторам до 2020.

Також держборг у травні скоротився на $1,4 млрд, а дефіцит держбюджету в 2018 становив 59,3 млрд гривень.

Тим часом в НБУ заявили, що затримка фінансування МВФ посилює вразливість економіки України.

Більше новин про: Міністерство фінансів внутрішній борг зовнішні виплати

Архів
Новини
Гривня зміцнилася нижче позначки 26 UAH/USD 17:24
Разумков не виключає перепризначення Гройсмана прем'єром 17:22
Негода в Кривому Розі. Фото:
Через негоду в Кривому Розі троє загиблих: одного з них вдарило струмом від обриву електромережі 17:03
Нардеп Шахов вважає, що для миру на Донбасі потрібен прямий діалог з агресором, – ЗМІ 16:45
ГПУ надала докази, що Клюєв 5 років жив у Росії 16:42
більше новин
Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу 13:27
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Клімкін назвав нового керівника МЗС 21:50
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
На виборах в ОТГ лідирують "Батьківщина" та "Наш край", - попередній підрахунок 17:37
більше новин
Ставнійчук про судову реформу команди Зеленського: КС має всі підстави визнати судову реформу Порошенка неконституційною 10:10
Проводити судову реформу без плану дій буде так само злочинно, як це було зроблено при Порошенку, - Ставнійчук 14:42
Власники і СЕО українських компаній в рамках львівського Jazz Fest провели бізнесову дискусійну панель Hyperloop for Business 19:44
ЦВК зареєструвала екс-главу АП Януковича Клюєва кандидатом у депутати 13:55
17 рейсів затримали і 1 рейс скасували в київських аеропортах 2 липня 12:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok