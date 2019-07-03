Україна повинна виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами до кінця року, - Мінфін

У той час, як Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України, Україні до кінця 2019 року необхідно виплатити 70,2 млрд гривень, або майже 2,7 млрд доларів (за курсом Національного банку на 3 липня) за зовнішніми боргами.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

При цьому в 3-му кварталі за зовнішнім боргом необхідно виплатити 59,4 млрд гривень (близько 2,3 млрд доларів), а в 4-му кварталі - 10,77 млрд гривень (близько 0,4 млрд доларів).

За внутрішніми боргами Україні необхідно виплатити в 3-му кварталі 74,4 млрд гривень, у 4-му кварталі - 72,25 млрд гривень.

У 2020 році Україні необхідно виплатити за зовнішніми боргами 181,16 млрд гривень або 6,9 млрд доларів (за курсом НБУ), за внутрішніми - 170,72 млрд гривень.

Згідно з даними на сайті МВФ, у серпні Україна повинна виплатити фонду понад 66 млн СПЗ (спецправа запозичення), у вересні - 410 млн СПЗ, у листопаді - 66 млн СПЗ.

Курс НБУ за СПЗ на 3 липня становить 3627,7991 гривень за 100 СПЗ.

При це 1 вересня Україна має виплатити майже 0,5 млрд доларів за реструктуризованими єврооблігаціями.

Як повідомляли Українські Новини, Україні треба виплатити $4,4 млрд зовнішнім кредиторам до 2020.

Також держборг у травні скоротився на $1,4 млрд, а дефіцит держбюджету в 2018 становив 59,3 млрд гривень.

Тим часом в НБУ заявили, що затримка фінансування МВФ посилює вразливість економіки України.