Госдолг в мае сократился на $1,4 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины, после роста в апреле на $1 млрд, в мае сократился в долларовом эквиваленте на 1,79%, или на 1,44 млрд долларов до 78,39 млрд долларов (по состоянию на 31 мая) по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец мая 2019 года составил 2 106,49 млрд гривен, или 78,39 млрд долларов против 2 124,80 млрд гривен, или 79,82 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 мая составил 1 831,53 млрд гривен (68,16 млрд долларов) против 1 845,55 млрд гривен (69,33 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился с 40,14 млрд долларов до 38,87 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился на 9,98 млрд гривен до 787,11 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос на 0,1 млрд долларов до 29,29 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 мая составил 274,96 млрд гривен, или 10,23 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины по итогам 2018 года вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов.

Министерство финансов в январе-апреле привлекло в государственный бюджет 91,4 млрд гривен, 1,5 млрд долларов и 41 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В апреле международные резервы сократились на 0,5% до 20,5 млрд долларов.