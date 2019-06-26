Госдолг в мае сократился на $1,4 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины, после роста в апреле на $1 млрд, в мае сократился в долларовом эквиваленте на 1,79%, или на 1,44 млрд долларов до 78,39 млрд долларов (по состоянию на 31 мая) по сравнению с предыдущим месяцем.\r\nОб этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.\r\nГосударственный и гарантированный государством долг на конец мая 2019 года составил 2 106,49 млрд гривен, или 78,39 млрд долларов против 2 124,80 млрд гривен, или 79,82 млрд долларов месяцем ранее.\r\nОбщий размер прямого госдолга по состоянию на 31 мая составил 1 831,53 млрд гривен (68,16 млрд долларов) против 1 845,55 млрд гривен (69,33 млрд долларов) месяцем ранее.\r\nПри этом прямой внешний долг за месяц сократился с 40,14 млрд долларов до 38,87 млрд долларов.\r\nПрямой внутренний долг увеличился на 9,98 млрд гривен до 787,11 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос на 0,1 млрд долларов до 29,29 млрд долларов).Гарантированный государством долг на 31 мая составил 274,96 млрд гривен, или 10,23 млрд долларов.\r\nКак сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины по итогам 2018 года вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов.\r\nМинистерство финансов в январе-апреле привлекло в государственный бюджет 91,4 млрд гривен, 1,5 млрд долларов и 41 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).\r\nВ апреле международные резервы сократились на 0,5% до 20,5 млрд долларов.