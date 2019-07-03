Зеленский попросил поддержки у Канады, чтобы установить мир в Украине

Президент Владимир Зеленский, который еще вчера, 2 июля прибыл в Канаду, заявил, что на восстановление Донбасса необходимо более 10 млрд евро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Отмечается, что Зеленский выступил на конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Торонто (Канада).



"Перед Украиной стоят еще 2 крупных вызова. Первый - экономический. По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро. Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сообщил глава государства.

Второй вызов - информационный.

Президент акцентировал внимание на том, что Украина будет возвращать не только свои территории, но и своих людей.

"Возвращение наших территорий, пленных, наступление мира - это самое главное. Это первое, что должно обеспечить государство, ориентированной на гражданина. И здесь нам не обойтись без вашей поддержки", - подчеркнул Президент, обращаясь к участникам конференции.

Как сообщали Українськi Новини, 70,4% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", считают, что Президент Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с Россией ради установления мира на востоке страны

Ранее сообщалось, что Зеленский улетел на 3 дня в Канаду для участия в конференции по поддержке рефом в Украине.