ТКГ не вдалося домовитися про перемир'я на Донбасі і звільнення полонених

ТКГ не домовилася про "хлібне перемир'я". Фото: @BelarusMID

ТКГ не домовилася про "хлібне перемир'я". Фото: @BelarusMID

Тристороння контактна група (Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) на засіданні у вівторок не досягла прогресу про перемир'я на Донбасі на час збирання врожаю і про звільнення утримуваних осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила прес-секретаря колишнього Президента (1994-2005), представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передають Українські Новини.

"У зв'язку з позицією РФ не вдалося досягти жодного прогресу ні щодо впровадження "хлібного перемир'я", ні домовитися про звільнення утримуваних осіб. Українська сторона не заперечує проти звільнення утримуваних в форматі "всіх утримуваних на всіх утримуваних", але пропонує прискорити цей процес покроковим виконанням цієї формули. Процес встановлення всіх утримуваних осіб триває", - написала вона.

Крім того, вирішено протягом тижня погодити графік знесення фортифікаційних споруд в районі Станиці Луганської, графік має узгодити СММ ОБСЄ.

"Сподіваємося, що наступна зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка запланована на 17 липня, буде більш конструктивною", - додала Оліфер.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявляв про наміри перезавантажити "мінський процес".

Кучма став головою української частини ТКГ на переговорах у Мінську.

Кучма має намір ініціювати на засіданні ТКГ перемир'я на Донбасі на час збирання врожаю.

Раніше колишній Президент Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука з посади представника України в ТКГ.