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19 мая 2019, воскресенье, 22:24 337
Внешняя политика 2019-05-20T00:30:02+03:00
Українські Новини
Порошенко уволил Марчука с должности представителя Украины в ТКГ

Порошенко уволил Марчука с должности представителя Украины в ТКГ

Евгений Марчук. Фото: Yevgenij Marchuk/Facebook
Евгений Марчук. Фото: Yevgenij Marchuk/Facebook

Президент Петр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Об этом говорится в распоряжении №51 от 19 мая, передают Українськi Новини.

"Освободить Марчука Евгения Кирилловича от выполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в нем.

Также сам Марчук сообщил о завершении деятельности на своей странице в соцсети Facebook.

"Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе", - написал Марчук.

Как сообщали Українські Новини, 22 ноября 2018 новым представителем Украины в ТКГ стал первый председатель СБУ Марчук.

Также первая заместительница председателя Верховной Рады Ирина Герщенко решила сложить полномочия представителя Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (Украина, Россия, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) и уполномоченной Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Тем временем завтра, 20 мая, состоится инаугурация новоизбранного Президента Владимира Зеленского.

Больше новостей о: Увольнение Евгений Марчук Трехсторонняя контактная группа ТКГ Мирное урегулирование Петр Порошенко

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