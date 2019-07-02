Зеленський провів перші зустрічі в рамках поїздки в Канаду

Президент Володимир Зеленський, який вранці зі своєю дружиною прилетів до Канади, і міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд обговорили важливість консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії. Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента, передають Українські Новини.

2 липня в Торонто в рамках свого візиту до Канади Зеленський провів зустріч з Фріланд.



Президент подякував Канаді за послідовну всебічну підтримку України на двосторонньому рівні та в рамках багатосторонніх форматів співпраці, зокрема "Великої сімки" та Організації Об'єднаних Націй.



Зеленський і Фріланд відзначили важливість консолідації міжнародної коаліції для протидії російської агресії. Президент України також висловив вдячність міністру закордонних справ Канади за організацію представницької міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка розпочалася у Торонто.



Крім того, Зеленський підтвердив, що курс України на повноправне членство в Європейський Союз та Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) залишається незмінним і висловив сподівання на подальшу активну взаємодію з Канадою у питаннях євроатлантичної інтеграції України.



Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський полетів до Канади на три дні для участі в конференції по підтримці реформ в Україні.



Прем'єр-міністр Канади заявив, що з нетерпінням чекає роботи з Зеленським.